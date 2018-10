Ana Carrasco nella storia! Primo titolo mondiale femminile nel Supersport 300

sportfair

(Di lunedì 1 ottobre 2018) Anastoria: la 21enne spagnola è la prima donna a vincere ilclasse300 Una domenica tutta alnel mondo a due ruote: l’italiana Kiara Fontanesi ha conquistato ieri ad Imola il suo sesto, ma anche la Spagna è in festa per l’impresa storica di una sua pilota. Ana, infatti, è entratastoria per essere la prima donna a vincere unclasse300. LaPresse/EFE Appena 21enne, Anaha sbaragliato tutta la concorrenza, per lo più maschile, diventando la prima donna campionessa del mondo. Un’impresa storica che, adesso, cambierà sicuramente il modo di pensare, maschilista, all’interno del paddock. Se fino a pochi giorni fa il binomio donne-motori era un’accoppiata perfetta solo per ‘rifarsi’ gli occhi, con la vittoria di Ana si apre ...