Ambiente | emissioni | la maggioranza degli italiani sogna l’auto elettrica

Ambiente : Google darà i dati sulle emissioni di gas serra delle città : Google ha cominciato a stimare in via sperimentale le emissioni di gas serra di cinque città, fra le quali Pittsburgh, Buenos Aires e Mountain View in California (dove si trova la sua sede). L’obiettivo è arrivare a fornire una mappa completa delle emissioni di tutte le citta’ del mondo. Lo scrive il sito americano The Atlantic. “Il primo passo per affrontare il cambiamento climatico è creare un registro delle emissioni – ...

Ambiente - emissioni di gas serra : la California lancerà un satellite per trovarle : “Lanceremo il nostro satellite per capire dov’è l’inquinamento e come farlo finire“: lo ha dichiarato il governatore della California, Jerry Brown, al Global Climate Action di San Francisco, evento internazionale sul clima. Lo Stato della California lavorerà a fianco della società Planet Labs allo scopo di lanciare un satellite in grado di individuare le emissioni climalteranti: alla guida del progetto vi sarà l’Air ...

Ambiente - Regno Unito : zero emissioni di gas serra al 2050 grazie a 9 tecnologie : Uno studio della Royal Society e della Royal Academy of Engineering, riportata da Carbon Brief, ha individuato 9 tecnologie che potrebbero consentire al Regno Unito di raggiungere il traguardo delle zero emissioni di gas serra al 2050, combinate con il taglio vero e proprio delle emissioni. Le suddette tecnologie sono in grado di riassorbire la CO2, complementari rispetto al tradizionale taglio delle emissioni, e consistono in: impiego di ...

Emissioni - La Commissione Ambiente Ue punta a obiettivi più severi per la CO2 : Le Case automobilistiche rischiano di dover affrontare regole sempre più stringenti sul fronte delle Emissioni di anidride carbonica. La Commissione ambiente del Parlamento europeo ha infatti presentato una serie di proposte per la riduzione dell'inquinamento da CO2 molto più severe di quanto proposto alcuni mesi dalla Commissione europea. Emissioni da tagliare del 45% entro il 2030. In particolare la Commissione parlamentare ha approvato ...

Ilva - relazione ministero dell’Ambiente a Di Maio : parchi coperti nel 2019 e stesse emissioni anche con maggiore produzione : L’anticipo dei lavori di copertura dei parchi minerari, da terminare non più nel 2020 ma all’inizio dell’estate dell’anno prossimo. E poi la garanzia che all’aumento della produzione non corrispondano maggiori emissioni inquinanti. È attorno a questi due punti che si è concentrata la relazione del ministero dell’Ambiente arrivato sul tavolo di Luigi Di Maio “completo al 95 per cento”, come spiegato ...