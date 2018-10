Amazon Francia sconta la Switch irritando Nintendo | Rimossi tutti i prodotti dallo store

gamerbrain

(Di lunedì 1 ottobre 2018) Se acquistatesu, sarete sicuramente a conoscenza dei grossi sconti che il noto e-commerce attua ogni giorno su centinaia per non dire migliaia di. La disputa di cui vogliamo parlarvi oggi è accaduta tra, causata da uno sconto applicato sullalamanon ci sta Pare cheabbia discusso cona causa di uno sconto applicato sulla vendita della, senza il permesso della nota azienda. Secondo quanto ci è giunto,avrebbe messo in vendita la console a 270 euro,, la quale esige che la piattaforma venga venduta tra i 299,99 e 329.99 euro. La disputa ha portatoalla rimozionefrancese dii suoi(inclusi Super Mario Party e Super Smash Bros Ultimate dai prenotabili). Fino a quando non ...