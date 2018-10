Allerta gialla prorogata a Martedì ed estesa alla Lunigiana

Allerta meteo Sicilia : criticità gialla - in arrivo temporali e grandinate : temporali in arrivo in Sicilia. Sino alle 24 di domani sarà Allerta meteo gialla nell’Isola. La Protezione civile regionale, infatti, ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Da domani mattina si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di ...

Allerta Meteo - il maltempo si sposta al Sud : nuovo avviso della protezione civile - criticità gialla e arancione [DETTAGLI e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – L’area di bassa pressione di origine nord-europea annunciata ieri, ha raggiunto la nostra Penisola determinando, nella giornata odierna, condizioni di maltempo su buona parte del Nord, in estensione al Centro e, in serata, anche alle zone tirreniche meridionali. Domani, poi, i fenomeni interesseranno soprattutto le regioni del Sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con ...

Maltempo Toscana : Allerta gialla per vento a Firenze : Rischio vento forte domani a Firenze: nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità il centro funzionale regionale “ha stabilito, per la zona che riguarda anche la nostra citta’, codice giallo da mezzanotte alle 16 di domani, martedi’ 2 ottobre. L’allerta riguarda, oltre Firenze, anche i comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, ...

Allerta Meteo Piemonte : prima neve - criticità “gialla” per temporali : Una perturbazione in discesa dalla penisola scandinava verso il Mediterraneo occidentale – riporta Arpa Piemonte – isolerà nel corso della giornata di oggi un minimo depressionario sul Golfo di Genova, determinando condizioni di instabilità diffusa sulla regione, con rovesci e temporali localmente intensi, che dapprima interesseranno l’alto Piemonte e poi, dal pomeriggio, si trasferiranno verso sud, dove proseguiranno fino a fine ...

Toscana Allerta Meteo Gialla – 1 Ottobre 2018 : Il Centro Funzionale Regione Toscana ha emesso il seguente avviso di Criticità Settori con Rischio Idrogeologico e Temporali 1 Ottobre, peggioramento, soprattutto su centro-nord regione con rovesci e temporali e venti moderati meridionali. PIOGGIA: Domani peggioramento con precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, più frequenti sulle zone centro-settentrionali. Cumulati medi significativi sulle zone ...

Allerta Meteo Toscana : domani criticità “gialla” per rovesci e temporali : Un avviso di Allerta Meteo codice giallo è stato emesso dal Centro funzionale della Regione Toscana: dalla mezzanotte alle 23:59 di domani è previsto un peggioramento con precipitazioni, più frequenti sulle zone centro-settentrionali. Già dalla notte saranno possibili forti temporali sull’Arcipelago a nord dell’Elba e sulle zone prossime alla costa centro-settentrionale. Possibilità anche di forti colpi di vento e grandinate. Regione ...

Maltempo - in arrivo venti di burrasca : Allerta gialla in quattro regioni : Arriva l'autunno e porta con sè freddo e raffiche di vento. Peggiorano le condizioni meteorologiche in Italia, a causa di una perturbazione di origine atlantica in arrivo in serata. Colpirà per primi ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia per Sabato 22 Settembre : criticità gialla per forti temporali : La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un avviso di criticita’ Meteo di color giallo a causa di temporali che potranno interessare in particolar modo la pianura udinese, la costa e la fascia orientale, da mezzanotte alle 18 di domani. Gia’ dalle prime ore della giornata e’ previsto un peggioramento del Meteo con piogge da moderate ad abbondanti e temporali. Localmente sara’ possibile qualche temporale ...

Allerta Meteo Campania : criticità “gialla” per temporali dalle 14 alle 20 di oggi : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta Meteo con criticità idrogeologica gialla per temporali valido dalle 14 alle 20 di oggi per le zone Alto Volturno, Matese, Alta Irpinia e Sannio. Si prevedono precipitazioni locali, anche a carattere di rovescio o temporale con possibili raffiche di vento nei temporali. L'articolo allerta Meteo Campania: criticità “gialla” per temporali dalle 14 alle 20 di ...

Torna il maltempo in Campania Allerta gialla sino a stasera : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica gialla per temporali valido dalle 14 alle 20 di oggi. Sulle zone Alto Volturno e Matese, ...