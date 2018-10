Alla Milan Games Week 2018 Nintendo porta Super Smash Bros | Pokémon Let' s Go Pikachu e

Alla Fabbrica del Vapore di Milano arriva il Japan Festival : Tutto pronto per la prima edizione del Japan Festival , evoluzione del Milano Sake Festival, che si svolgerà dal 5 all'8 ottobre all'interno della Fabbrica del Vapore di via Procaccini, 4 a Milano. ...

Alla Fabbrica del Vapore di Milano arriva il Japan Festival : Tutto pronto per la prima edizione del Japan Festival, evoluzione del Milano Sake Festival, che si svolgerà dal 5 all’8 ottobre all'interno della Fabbrica del Vapore di via Procaccini, 4 a Milano. Durante la manifestazione si potrà partecipare a lezioni per adulti e bambini di arti marziali, corsi di lingue e calligrafia giapponese, sessioni dedicate al rituale della vestizione del kimono, alle tecniche ...

Colpo di scena Milan - vicino l’acquisto di Cristiano Ronaldo : il retroscena clamoroso che arriva dAlla Spagna : Secondo quanto riporta la stampa spagnola, il Milan sarebbe stato vicino all’acquisto di Cristiano Ronaldo nell’estate del 2017 Cristiano Ronaldo alla Juventus, il Colpo del secolo consumatosi nel corso dell’ultima estate grazie ad una pazzesca intuizione del presidente Andrea Agnelli. Fassone e Mirabelli – Foto Lapresse La voglia di CR7 di lasciare il Real Madrid e subito i contatti con Jorge Mendes, trasformatisi ...

Milan - hai visto che Castillejo? Un gol Alla Higuain per dribblare i dubbi : In Spagna non è diventato celebre per i gol, ma per dribbling e assist. La specialità della casa. A Milano però le occasioni per mettersi in mostra sono state finora pochine per Samu Castillejo, anche ...

Milan in vantaggio - il Sassuolo spiazzato dAlla rete di Kessie [VIDEO] : Che guaio per il Sassuolo, la difesa sbaglia e Kessie ne approfitta: contropiede impeccabile con rete per i rossoneri Sta per terminare il primo tempo del posticipo della settima giornata di Serie A, tra Sassuolo e Milan. I padroni di casa vorranno cercare di mettere i bastoni tra le ruote alla squadra di Gattuso, a caccia di 3 preziosissimi punti. Il Sassuolo, quarto in classifica, è una brutta gatta da pelare per i rossoneri, che però ...

Milan - clamoroso dAlla Spagna : ci fu tentativo per Ronaldo : Milan– La voce che giunge dalla Spagna, precisamente dal sito elmundo.es, ha del clamoroso. Cristiano Ronaldo, un anno prima di accasarsi alla Juventus, sarebbe stato un obiettivo reale del Milan. I rossoneri, guidati ancora dal cinese Yonghong Li, avevano preparato un piano preciso per arrivare all’asso portoghese, già in rotta col Real Madrid. 150 MILIONI […] L'articolo Milan, clamoroso dalla Spagna: ci fu tentativo per ...

Smog Milano : da domani limitazioni Alla circolazione dei veicoli inquinanti : Da domani, lunedì 1° ottobre, saranno applicate anche a Milano le norme del Piano Aria del Bacino Padano e della Regione Lombardia ed entrano in vigore nuove regole che regolamentano l’accesso in Area C. Entrambi i provvedimenti sono in vigore dal lunedì al venerdì feriali e dalle ore 7.30 alle ore 19.30. Le limitazioni alla circolazione dei veicoli inquinanti previste dal Piano Aria riguardano i diesel fino a Euro 3 compreso (se ...

DAlla Spagna : nel 2017 il Milan tentò Ronaldo - offerta da 150 milioni! : L'offerta DEL Milan - In questa situazione, nell'estate 2017 un club italiano provò a inserirsi e a portare in Serie A uno dei due giocatori più forti del mondo: non ancora la Juventus, bensì il ...

Croce celtica sulla lapide partigiana a Milano - l'Anpi denuncia : "Offesa Alla memoria" : Dedicata a tre partigiani (Luigi Bossi, Attilio Lombardi e Alvez Sturaro) nel parco di via Moncucco

Milano - 70enne violentata al rientro dAlla spesa : fermato 40enne - aveva già una condanna a 10 anni : Lo stupro il 21 settembre in Comasina. La persona in manette è romena, era uscito dal carcere da meno di due mesi

Milano - 70enne violentata al rientro dAlla spesa - c'è un fermato : è un 40enne con precedenti : Lo stupro il 21 settembre in Comasina. La persona in manette è un romeno, ha già commesso fatti analoghi

Via libera Alla candidatura Milano-Cortina : Torino e le valli restano escluse dai Giochi : Un altro passo è stato compiuto. E le speranze che Torino posso ospitare le Olimpiadi invernali del 2026 si sono ulteriormente ridotte. La prossima settimana, alla sessione del Cio convocata a Buenos Aires, l’Italia porterà la candidatura di Milano e Cortina. Il Coni, il Comitato olimpico, lo farà con l’avallo sostanziale - ma non formale - del gov...

Gattuso show Alla vigilia di Sassuolo-Milan : “ecco il problema di questa squadra. Conte? La società mi ha detto…” : alla vigilia di Sassuolo Milan, Gennaro Gattuso ha affrontato con la solità sincerità la conferenza stampa di rito, analizzando lucidamente la situazione in casa rossonera Dopo un inizio di campionato non di certo brillante, il Milan dovrà affrontare il Sassuolo, squadra in grande forma e che, in queste prime partite di campionato, si è rivelata essere la vera sorpresa della Serie A. alla vigilia della delicatissima sfida, Gennaro Gattuso, ...

Olimpiadi 2026 : l'ok del governo Alla candidatura Milano-Cortina - "Ma niente finanziamenti" : Il sindaco Sala: "Non è un problema, c'è tempo". Mercoledì a Buenos Aires la presentazione ufficiale al Cio