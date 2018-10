Alla Fabbrica del Vapore di Milano arriva il Japan Festival

agi

(Di lunedì 1 ottobre 2018) Tutto pronto per la prima edizione del Japan Festival, evoluzione delSake Festival, che si svolgerà dal 5 all’8 ottobre all'interno delladeldi via Procaccini, 4 a. Durante la manifestazione si potrà partecipare a lezioni per adulti e bambini di arti marziali, corsi di lingue e calligrafia giapponese, sessioni dedicate al rituale della vestizione del kimono, alle tecniche degli origami e laboratori di disegno e manga per avvicinarsi ancora di piùcultura orientale. Per imparare a realizzare piatti tipici giapponesi come sushi e bento basterà iscriversi a uno dei corsi di cucina mentre saremo sorpresi dvarietà dei sake approfittando delle degustazioni e dei corsi di specializzazione che si terranno durante le giornate dell’evento. Al Japan Festival ...