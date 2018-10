Alice nella Città | da Mr Bean al nuovo film di Julia Roberts | eventi | film e corti per le

L orfanello Rémi - il comico Rowan Atkinson e i talenti emergenti da Chalamet a Sheridan a Alice nella città : Dieci giorni di Alice nella città , la sezione autonoma e parallela alla Festa di Roma dedicata al cinema dei bambini e dei ragazzi, per un viaggio ancora una volta straordinario nell'immaginario ...

Nella quinta puntata de L’Allieva - tutto finito tra Alice e Arthur? Anticipazioni 26 agosto : Continuano le repliche della fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Stasera, 26 agosto, andrà in onda la quinta puntata de L'Allieva con i due episodi "Un cuore a metà" e "Ossa". La prima stagione della serie tratta dai romanzi di Alessia Gazzola è stata riproposta da Rai1 per allietare l'attesa della seconda stagione. Inizialmente slittata a primavera, la rete ammiraglia ha deciso di mandarla in onda già da ottobre, dato il ...

Nella quarta puntata de L’Allieva - cosa accadrà dopo il bacio tra Alice e Claudio? Trame del 19 agosto : Stasera, Rai1 trasmetterà la quarta puntata de L'Allieva. Nei due episodi in onda scopriremo cosa accadrà tra Alice e Claudio, dopo il bacio inaspettato. La nostra protagonista, intanto è sempre piena di dubbi sul suo rapporto con Arthur. Anche in replica, L'Allieva si conferma una delle fiction Rai più amate, registrando picchi di ascolto. Per questo motivo, l'emittente ha deciso di anticipare la messa in onda della seconda stagione della serie ...

Da mamma a “nonna” in un attimo - Alice Campello annuncia la nascita dei cuccioli della sua cagnolina Nella [VIDEO] : Dopo la nascita di Alessandro e Leonardo, in casa Morata-Campello arriva di nuovo la cicogna: la cagnolina Nella ha partorito Alice Campello solo qualche giorno fa è diventata mamma di Alessandro e Leonardo. Per la bella moglie di Alvaro Morata e per il calciatore però le sorprese non sono finite. Una volta tornati a casa dall’ospedale anche la cagnolina Nella ha partorito, facendo diventare ‘nonna’ la fashion blogger. ...

Sollevamento pesi - Europei Giovanili 2018 : Alice Meloni è quarta tra le -69 kg Youth - Fabio Pizzolato chiude quinto nella categoria 94 kg : La settima e penultima giornata di gare degli Europei Giovanili 2018 di pesistica olimpica di Milano non porta medaglie all’Italia, anche se gli azzurrini ottengono diversi piazzamenti ai piedi del podio. La prima gara della giornata vede sfidarsi le Under 15 della categoria +75 kg ed il titolo se lo aggiudica la rumena Luciana Condurache sia nello strappo con 77 kg che nello slancio con 93 kg, riuscendo ad allungare sulla turca Akalan ...

