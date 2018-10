Alassio e Albenga coperte di grandine | il maltempo colpisce la Liguria

Maltempo in Liguria - maxi grandinata sulla Riviera - da Alassio ad Albenga : “Sembra neve” : Il Maltempo in arrivo sull'Italia si è abbattuto con forza sulla Riviera ligure, dove si è registrata una maxi grandinata che ha imbiancato strade e case soprattutto in provincia di Savona, ad Alassio e Albenga. Alcuni sottopassaggi sono stati chiusi al traffico, numerose le chiamate arrivate ai vigili del fuoco.Continua a leggere