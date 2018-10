Aida Nizar guarda il Grande Fratello Vip e attacca Lisa Fusco

Barbara D’Urso furiosa - il fuorionda scomodo con Aida Nizar : Barbara D’Urso, il fuorionda con Aida Nizar: “Tu mi hai pagata tantissimo”. La conduttrice furiosa: “Taci un attimo!” Pomeriggio 5 è ripartito solo da qualche giorno, ma già dalle prime puntate non sono mancate le scintille in studio. Durante un fuorionda, la discussa ex gieffina Aida Nizar si sarebbe vantata con i presenti di guadagnare molto con le ospitate e gli eventi live. Così, Barbara D’Urso, che conosce bene i rischi dei fuorionda, si è ...

Aida Nizar perde la testa per Vittorio Sgarbi?? La D’Urso li farà incontrare? : Vittorio Sgarbi nei pensieri di Aida Nizar: la D’Urso li farà incontrare? La nuova stagione di Pomeriggio Cinque con Barbara D’Urso è ripartita solo da qualche giorno e sul fronte discussioni siamo già sistemati. Quest’anno la conduttrice ha deciso d’invitare Aida Nizar come ospite fissa nel programma, oltre che a Domenica Live. Il ciclone spagnolo si è subito distinto. A pochi secondi dall’ingresso in studio, la spallina dell’abito rosso di ...

Barbara D’Urso - il fuorionda con Aida Nizar : “Tu mi hai pagata tantissimo”. La conduttrice furiosa : “Taci un attimo!” : Pomeriggio 5 è ripartito solo da qualche giorno, ma già dalle prime puntate non sono mancate le scintille in studio. Durante un fuorionda, la discussa ex gieffina Aida Nizar si sarebbe vantata con i presenti di guadagnare molto con le ospitate e gli eventi live. Così, Barbara D’Urso, che conosce bene i rischi dei fuorionda, si è affrettata a riprenderla: “Specifichiamo, da noi no, non viene pagata tantissimo”. Ma Aida ha ...

Barbara D'Urso e il fuorionda con Aida Nizar / "Se taci un attimo..." e la spagnola reagisce così : Barbara D'Urso e il clamoroso fuorionda con Aida Nizar: nella prima settimana di Pomeriggio Cinque, botta e risposta tra la conduttrice e la spagnola.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 20:14:00 GMT)

Aida Nizar ‘sogna’ Sgarbi : ci sarà l’incontro da Barbara D’Urso? : Vittorio Sgarbi nei pensieri di Aida Nizar: la D’Urso li farà incontrare? La nuova stagione di Pomeriggio Cinque con Barbara D’Urso è ripartita solo da qualche giorno e sul fronte discussioni siamo già sistemati. Quest’anno la conduttrice ha deciso d’invitare Aida Nizar come ospite fissa nel programma, oltre che a Domenica Live. Il ciclone spagnolo si è subito distinto. A pochi secondi dall’ingresso in studio, la ...

“È così - Barbara”. Aida Nizar lo dice a tutti e la D’Urso va su tutte le furie. Gelo : Il salotto di Barbara D’Urso, Pomeriggio 5 è ripartito solo da qualche giorno e se dal punto di vista degli ascolti stenta a decollare, sul fronte discussioni tra gli ospiti in studio siamo già a posto. A proposito di share, il quotidiano Il Tempo parla già di ‘mezzo flop’ e di una stagione che si prospetta durissima. Parlano i numeri: per due giorni consecutivi Pomeriggio Cinque è stato battuto da La Vita in diretta di ...

Barbara D'Urso furiosa con Aida Nizar per un fuorionda imbarazzante - ecco cosa sta succedendo : Pomeriggio 5 è ripartito solo da qualche giorno, ma già dalle prime puntate non sono mancate le tradizionali discussioni in studio tra gli ospiti di Barbara D'Urso. A rincarare la dose ci ha pensato ...

Pomeriggio 5 : Barbara d’Urso lancia una frecciatina ad Aida Nizar : Aida Nizar: Barbara d’Urso ricorda la sua gaffe a Pomeriggio Cinque Pomeriggio 5 è iniziato soltanto da qualche giorno, ma è già partito con il piede giusto. Durante l’appuntamento andato in onda Martedì, Barbara d’Urso ha invitato in studio Aida Nizar che ha avuto un incidente decisamente imbarazzante. Oggi, a distanza di qualche giorno, l’incidente avrebbe potuto ripetersi in studio. Cosa è successo? Tra i vari ospiti ...

(VIDEO) Aida Nizar - perde la spallina del vestito - incidente a luci rosse a Pomeriggio 5 con Sgarbi : Durante una discussione con Vittorio Sgarbi a Pomeriggio 5, Aida Nizar perde la spallina del vestito ed esce di Seno Durante la seconda puntata della nuova stagione di Pomeriggio Cinque, andata in onda martedì 4 settembre 2018, è stata ospite in studio la vulcanica ex gieffina Aida Nizar. La concorrente non ha fatto chiacchierare i telespettatori solo durante la sua partecipazione al reality di Canale 5, ma sui social in estate ha ...

Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti 5 settembre : trash - liti e Aida Nizar non portano alla vittoria - e oggi? : Pomeriggio 5 continua ad uscire sconfitta dalla gara degli ascolti ma la D'Urso è pronta ad un'altra puntata all'insegna di cronaca, trash e gossip. Quali saranno i temi di oggi?(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 13:18:00 GMT)

VIDEO | Lite tra Aida Nizar e Tonon - Barbara d’Urso furiosa : “Chiedi scusa - non ti permettere!” : Dopo l'incidente hot che per ben due volte ha svelato il seno a Pomeriggio 5, la spagnola si è resa artefice di un chiassoso...

Lite tra Aida Nizar e Tonon - Barbara d’Urso furiosa : “Chiedi scusa - non ti permettere!” : Dopo l'incidente hot che per ben due volte ha svelato il seno a Pomeriggio 5, la spagnola si è resa artefice di un chiassoso...

Aida Nizar fuori di seno in diretta a Pomeriggio 5 e la D'Urso la censura (Video) : Colpo di scena oggi nel corso della diretta di Pomeriggio 5, il contenitore pomeridiano di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso che quest'oggi ha ospitato in studio anche Aida Nizar, la stravagante concorrente spagnola dell'ultima edizione del Grande Fratello. In studio si parlava delle stravaganze che si sono verificate quest'estate tra cui quella di Aida, che ha fatto il bagno all'interno della Fontana di Trevi. Nel bel mezzo del dibattito, ...

Pomeriggio Cinque - lite tra Raffaello Tonon e Aida Nizar (video) : Scintille durante la puntata di Pomeriggio Cinque del 4 settembre, protagonisti del 'ring' Raffaello Tonon e Aida Nizar. La showgirl tutto pepe ha già avuto modo di sorprendere per un incidente h0t capitato proprio nel corso della puntata. Per non farsi mancare nulla, Aida è stata presa di mira dall'ex gieffino vip nonché vincitore del reality show La Fattoria nel 2005, per rimproverarle degli eccessi commessi e pubblicati sui suoi canali ...