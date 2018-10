AEROSOL | PER I BAMBINI NON SERVE Contro il raffreddore è inutile | i consigli dei pediatri

L' AEROSOL PER la cura del raffreddore dei bambini sarebbe inutile in un caso su due : L'aerosol è molto usato contro il raffreddore e la tosse nei bambini , ma, secondo la dottoressa Susanna Esposito, presidente dell’Associazione Mondiale per le Malattie Infettive e Disordini Immunologici nonchè ordinario di Pediatria all’Università di Perugia, le terapie adottate attraverso il continuo ausilio del L'aerosol non servirebbero a cura re questo tipo di problematiche da raffreddamento in almeno un caso su due. Una nuova visione in campo ...

AEROSOL - per i bambini non serve/ Contro il raffreddore è inutile : invece è utilizzato moltissimo : Per i bambini l'Aerosol non serve, Contro il raffreddore infatti è inutile: in Italia, e non solo, invece è davvero molto utilizzata. Un mito da sfatare per la dottoressa Susanna Esposito.(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 00:02:00 GMT)