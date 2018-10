Addio all' istrione Charles Aznavour | re degli chansonnier francesi

È morto Charles Aznavour - Addio al poeta della canzone d’amore scomparso all’età di 94 anni : È morto Charles Aznavour . La musica internazionale perde una figura di prim'ordine nel genere della canzone d'amore, con un tour mondiale appena sospeso a causa della rottura dell'omero. Sono oltre 1000 le sue canzoni, oltre a 60 film con i quali ha consolidato la sua nota fama d'artista che ha calcato le assi del palco fino all'ultimo. Solo qualche mese fa, Aznavour è stato in Italia per tenere un concerto al Teatro degli Arcimboldi di ...

Charles Aznavour morto - Addio all’ultimo chansonnier : era appena tornato da un tour in Giappone : E’ morto a 94 anni Charles Aznavour , ultimo dei giganti della canzone francese. A dare l’annuncio della sua scomparsa, avvenuta nella notte nella sua casa di Alpilles, nel sud della Francia, è stato il suo ufficio stampa. Il cantante di origini armene era appena tornato dal tour in Giappone dopo essere stato costretto a cancellare i concerti di questa estate a causa della frattura di un braccio dopo una caduta.

F1 - Mondiale 2018 : Ferrari alla deriva dopo l’ Addio del Presidente Sergio Marchionne : Un GP di Russia dal sapore della disfatta per la Ferrari ? Forse no però di sicuro la doppietta della Mercedes con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, con annesse polemiche per il gioco di squadra, ha confermato una superiorità che le Frecce d’Argento hanno su tutti i fronti. Dati alla mano, negli ultimi 6 GP disputati, le monoposto di Brackley hanno vinto cinque volte con Hamilton contro l’unico successo di Sebastian Vettel a Spa. Una ...

Juventus - dopo Marotta pronto all' Addio anche il ds Fabio Paratici : dopo Giuseppe Marotta , un altro big della dirigenza bianconera potrebbe lasciare i vertici della Juventus . A riferirlo è il corriere.it , che spiega come Fabio Paratici , il direttore sportivo, ...

Treviso - giovane morto all’Addio al celibato. Fermati in ospedale i presunti aggressori : Un giovane morto accoltellato e almeno 7 feriti. È il bilancio di una rissa scoppiata durante i festeggiamenti per un addio al celibato. È successo sabato notte a Fontane, una frazione di Villorba, in provincia di Treviso. Per l'accaduto sono stati Fermati due uomini, uno di origini romene e uno di origini albanesi.Continua a leggere