Addio a Charlez Aznavour | l eclettico cantautore che conquistò il mondo

Musica in lutto : Addio a Charlez Aznavour. La sue canzoni hanno fatto la storia : Il mondo della Musica piange uno dei suoi interpreti maggiori. Il cantautore e attore di origini armene Charles Aznavour, 94 anni, è morto. Nato a Parigi nel 1924, da immigrati di origine armena, Shahnour Vaghinagh Aznavourian, in arte Charles Aznavour, debutta a teatro come attore di prosa. Nel dopoguerra, grazie a Edith Piaf che lo porto’ in tournee in Francia e negli Stati Uniti, si mette in luce come cantautore. Ma il riconoscimento ...