Adani | Il calcio è la mia Eva | ecco perché m fa stare bene

Telecronaca Trevisani- Adani - critiche assurde : il calcio è emozioni - pathos e gioia : Telecronaca Trevisani-Adani – Nella serata di ieri si è conclusa la prima giornata valida per la fase a gironi di Champions League, percorso altalenante per le italiane, successo di Juventus ed Inter, pareggio del Napoli e sconfitta della Roma. In particolar modo emozionante la partita dei nerazzurri, la squadra di Luciano Spalletti è riuscita a ribaltare nei minuti finali l’iniziale svantaggio contro il Tottenham con le reti ...

Calcio - il valzer dei commentatori tv : Dazn corteggia Adani - Pirlo new entry a Sky - Mauro ancora 'svincolato' : ... a proposito di talent in tv, per lui ci sarà il debutto su Dazn,, ma nelle ultime ore l'ex difensore dell'Inter pare abbia ripreso i contatti con Sky Sport. A Santa Giulia, invece, non ci sarà più ...