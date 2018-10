‘A Roma per Giulio’ | Il 3 ottobre al Teatro India serata in memoria di Giulio Regeni

Meteo Roma : Le previsioni per martedì 2 ottobre 2018 : Meteo Roma. Nella Capitale prevista giornata all’insegna della variabilità con nuvolosità irregolare. Nel Lazio al mattino nuvolosità irregolare su tutta la regione con possibilità di piogge. Meteo Roma: Le previsioni per domani martedì 2 ottobre 2018 Giornata all’insegna della variabilità con nuvolosità irregolare in transito associata a locali piogge o acquazzoni soprattutto nelle ore pomeridiane. Più asciutto tra la sera e la ...

Champions : il russo Karasev arbitrerà la Juve - per la Roma c’è il polacco Raczkowski : Sarà il russo Sergei Karasev l’arbitro di Juventus-Young Boys sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Il match dei bianconeri contro la squadra svizzera si giocherà martedì all’Allianz Stadium. Per la Roma invece sarà il polacco Pawel Raczkowski ad arbitrare il match dell’Olimpico, in programma sempre martedì, contro i cechi del Viktoria Plzen. (AdnKronos) SCARICA GRATIS L’APP DI ...

Roma - Perrotta si rivede in Pellegrini : 'Ha l'inserimento nel sangue' : Roma - Non c'è Roma senza fantasia dietro le punte. Lo dice la storia. È nel DNA di questa squadra esaltare il proprio gioco con un giocatore che crea pericoli tra le linee. Che sia un numero 10 alla ...

Ponti pericolanti - Filippo Roma in Abruzzo per controllare le condizioni delle nostre strade : Dopo il 14 agosto, giorno del crollo del Ponte Morandi di Genova che ha causato 43 vittime , si è riacceso il dibattito sulla condizione delle nostre infrastrutture autostradali. Filippo Roma , ...

Federico Zampaglione dei TiRomancino : «Canto solo l'amore? Sì - perché muove tutto» : di Davide Desario Impaurito ma calmo. Consapevole dei suoi limiti ma anche della sua forza. Ed è tutto lì marchiato sulla pelle in quindici tatuaggi, tra cuori e filo spinato, tra nomi sbiaditi e date ...

L’Uomo del Giorno : Mirko Vucinic - esperienze positive tra Lecce e Roma : Mirko Vucinic è nato il 1º ottobre 1983, è un ex calciatore montenegrino, precedentemente jugoslavo e serbo-montenegrino, di ruolo attaccante. È sposato con Stefania, con cui ha avuto due figli. È stato protagonista, nell’agosto 2008, di uno spot pubblicitario per la compagnia telefonica Wind, insieme ai comici Aldo, Giovanni & Giacomo. Attaccante di talento, le sue qualità tecniche gli permettono di offrire prestazioni positive ...

Roma. PD. Renzi. Di Maio non ha abolito la povertà per decreto - ha abolito la matematica : 'Questi incompetenti prosegue mettono a rischio l'economia. Prendono in giro i loro elettori, perché non manterranno comunque le promesse. Offendono gli altri cittadini, insultando chi la pensa ...

Roma - bagno di selfie per Renzi. E c'è chi urla : 'Matteo - quello vero!' : bagno di selfie per Matteo Renzi a Piazza del Popolo, a Roma, dove il Pd ha organizzato una manifestazione contro il governo gialloverde a cui hanno partecipato migliaia di persone.

Manifestazione Pd Roma - Martina : 'Serve un nuovo Pd per una nuova sinistra' : Questi incompetenti mettono a rischio l'economia. Prendono in giro i loro elettori, perchè non manterranno comunque le promesse. Offendono gli altri cittadini, insultando chi la pensa diversamente', ...

Pd in piazza a Roma contro il governo : 'Qui per difendere l'Italia' - : Secondo gli organizzatori sono 50mila le persone presenti a piazza del Popolo con lo slogan "L'Italia che non ha paura". I militanti chiedono unità. Zingaretti: "Rigenerare il Pd superando le ...

Pd in piazza a Roma per manifestare contro il governo. Renzi : «Rischio deriva venezuelana» : «Questi incompetenti mettono a rischio l'economia. Prendono in giro i loro elettori, perché non manterranno comunque le promesse. Offendono gli altri cittadini, insultando chi la pensa diversamente. ...

Champions League - russo Karasev arbitrerà Juve-Young Boys - polacco Raczkowski per Roma-Viktoria Plzen : Sarà il russo Sergei Karasev l'arbitro di Juventus-Young Boys, sfida della seconda giornata del gruppo H di Champions League, in programma martedì all'Allianz Stadium alle 18.55. All'esordio i ...