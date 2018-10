A Roma il Pd | a Milano le associazioni antirazziste | confronto fra le due piazze della

Roma - Milano e Rimini : due piazze e un palcoscenico per rispondere agli slogan sovranisti : Oggi voglio parlarvi di due piazze e di un palcoscenico. Partendo da quest’ultimo. Quello del Rebel Network che lo scorso 8 settembre ha riempito il Teatro degli Atti a Rimini, riunendo oltre 150 associazioni – tra europee, nazionali e locali – non solo per dire no alla deriva totalitaria e oscurantista che sta percorrendo l’Italia, ma per proporre un modello sociale nuovo: un neo-umanesimo non più basato su paura, fake news e odio sociale di ...

DIESEL EURO 3 : BLOCCO DA OGGI IN VENETO - LOMBARDIA ED EMILIA RomaGNA/ Ultime notizie - Milano riapre l'Area C : DIESEL EURO 3: BLOCCO da domani in LOMBARDIA, VENETO ed EMILIA. Ultime notizie, deroghe in Piemonte, dove le misure anti-inquinamento sono state "posticipate". Come annunciato, da OGGI 1 ottobre è partito il piano anti smog concordato fra le regioni della Pianura Padana, e cioè EMILIA ROMAGNA, LOMBARDIA e VENETO, destinato a rimanere in vigore fino al 31 marzo 2019. Un piano massiccio che fermerà ben tre milioni di vetture DIESEL EURO 3. In ...

Adidas Black Friday 2018 : negozi aderenti Italia da Roma a Milano e offerte previste : Sono sempre meno i mesi che scandiscono i giorni mancanti alla nuova stagione del Black Friday 2018, l’evento dedicato allo shopping e alle spese per i regali di Natale che da qualche anno a questa partesi trova a coinvolgere milioni di persone in tutto il mondo. State pensando a tale proposito di rifare il guardaroba per la prossima stagione autunno inverno e siete anche amanti del look sportivo? Le offerte promosse da Adidas nell’occasione del ...

SICUREZZA STRADALE. DONATI 100 DISPOSITIVI ANTI ABBANDONO DEI BIMBI IN AUTO IN TRE OSPEDALI DI Roma - MILANO E NAPOLI : Questa legge è senza dubbio uno di quei casi in cui la società, dalla politica, all'associazionismo alle realtà produttive fanno la differenza per vincere una battaglia di civiltà". In Italia in ...

I Muse tornano in Italia nel 2019 : concerti a Milano e Roma : I Muse hanno annunciato il nuovo tour mondiale e lo hanno fatto in grande stile: la band di Matt Bellamy ha rivelato, nella giornata di ieri, una bella fetta della prossima tournée internazionale, comunicando però solamente le citta' in cui suonera'. Il gruppo britannico sara' anche in Italia, prima a Milano e poi a Roma: le date ufficiali verranno divulgate prossimamente. Per la band si tratta di un atteso ritorno nel nostro Paese [VIDEO], ...

Fantacalcio : Consigli Formazione 7^ Giornata Serie A 2018-2019 : Roma-Lazio e Juventus-Napoli ma i bonus arrivano da Milano : Se giustamente l’attenzione degli appassionati di calcio sarà tutta per i big match di sabato, altri incontri turberanno le fantasie dei fantaallenatori. Icardi e compagni ospitano il Cagliari e si prevedono momenti difficili per il pur ottimo Cragno. Ugualmente Piatek, impegnato in terra frusinate, non dovrebbe avere troppi problemi a incrementare i suoi record. Insomma ricordatevi, la Serie A non è la Premier e grandi incontri non ...

Verso il sold out per i concerti di Ed Sheeran a Roma e Milano : Roma, 27 set. , askanews, - Biglietti a ruba per l' Ed Sheeran Tour che torna in Italia per tre concerti attesissimi dai fan. L'artista mancava dal nostro Paese dall'inizio dell'ultimo tour. Scelse ...

Live a sorpresa dei Maneskin a Roma e Milano per Torno a casa - il nuovo singolo (video) : I Maneskin a Roma e Milano a sorpresa, tra le strade del centro città. Torneranno domani 28 settembre con il nuovo singolo “Torna a casa” i secondi classificati della scorsa edizione di X Factor che continuano a collezionare certificazioni e sold out in tutta Italia. Oggi hanno voluto fare una sorpresa ai fan. Si sono esibiti a Roma, in Piazza del Popolo, alle ore 12:00 e questa sera alle 19.00 sarà la volta di Milano. Si sono ...

Al via la prevendita dei biglietti per Ed Sheeran a Roma e Milano nel 2019 : prezzi e info utili per l’acquisto su TicketOne : Parte la prevendita dei biglietti per Ed Sheeran a Roma e Milano. La prevendita dei biglietti per il concerto di Firenze inizierà invece il 1° ottobre (da App Firenze Rocks) e il 2 ottobre su TicketOne.it. I biglietti per Ed Sheeran a Roma e Milano nel 2019 sono disponibili in prevendita dalle ore 11.00 di oggi, giovedì 27 settembre, attraverso il circuito TicketOne, online e via call center. La disponibilità dei biglietti è molto limitata e ...

Giornata Nazionale dello Sport Paralimpico – Roma - Milano e Reggio Calabria ospitano la XII edizione dell’evento : Venerdì 28 settembre la Giornata Nazionale dello Sport Paralimpico a Roma, Milano e Reggio Calabria Saranno Roma, Milano (Fiera) e Reggio Calabria a ospitare, venerdì 28 settembre, la Giornata Nazionale dello Sport Paralimpico. Giunta alla XII edizione, l’iniziativa, resa possibile grazie al sostegno di partner come Inail, Fondazione Terzo Pilastro InterNazionale, Eni, Gruppo Mediobanca, Toyota e Rai, ha l’obiettivo di ...

Vino altoatesino sposa design e va in tour a Roma - Firenze - Milano : Roma, 26 set., askanews, - 'I vini dell'Alto Adige in tour'. È questo il nome del road show che porterà i vini di questo angolo vitato nell'estremo nord dell'Italia in giro per lo stivale. Sono tre le ...

L’instore tour della Dark Polo Gang per Trap Lovers - da Milano e Roma a Perugia : L'instore tour della Dark Polo Gang parte da Milano il 28 settembre, giorno del rilascio del nuovo album, Trap Lovers, che vede la nuova formazione a tre elementi. La Dark Polo Gang è composta ad oggi da Wayne Santana, Tony Effe e Dark Pyrex che sul nuovo album hanno lavorato per la prima volta insieme a tutte le canzoni contenute nel progetto. Anticipato dal singolo British, Trap Lovers sarà disponibile nei negozi e in digitale tra ...

Unilever Digital Hackathon in simultanea a Milano - Roma e Caserta : Roma, 25 set., askanews, - 216 i giovani, tra laureandi e neolaureati si cimenteranno nell'Hackathon Unilever 'Sai immaginare il futuro?', una sfida di 24 ore che, tra il 27 e il 28 settembre, vedrà ...

Prezzi dei biglietti per Ed Sheeran a Roma - Milano e Firenze nel 2019 e regole per l’acquisto : Sono stati resi noti i Prezzi dei biglietti per Ed Sheeran a Roma e Milano nel 2019, ancora da comunicare invece i Prezzi dei biglietti per l'evento di Firenze, atteso presso il Festival Firenze Rocks. I biglietti per i concerti di Ed Sheeran in Italia saranno disponibili in prevendita dalle ore 11.00 di lunedì 1 ottobre per l data di Firenze (Visarno Arena) in anteprima esclusiva tramite l’app ufficiale di Firenze Rocks. Per la data di ...