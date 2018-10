3T Frascati Sporting Village pallanuoto | il ritorno di Casaburi | «Sono di nuovo a casa»

romadailynews

(Di lunedì 1 ottobre 2018) Roma – Un graditoin3T. Andrea, dopo un anno di esperienza alla Canottieri Lazio, torna nel club presieduto da Massimiliano Pavia. «Lo dovevo al presidente con cui c’è sempre stato un rapporto di amicizia e profondo rispetto e poi anche ai tecnici Emanuele Tincani (che sarà anche il responsabile del settore, ndr) e Rino Fabiano, con cui c’è grande stima e un legame affettivo importante. Uno staff coeso e composto da persone competenti e appassionate è alla base di un lavoro fruttuoso: credo che questa stagione stia nascendo davvero sotto i migliori auspici e personalmente sento di essere tornato a».allenerà in prima persona il gruppo Under 15 maschile, la stessa categoria che aveva allenato due anni fa al 3Tassieme alla prima squadra femminile. «Sarà un’annata importante per il ...