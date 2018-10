14 milioni di Italiani scelgono la pizza ‘homemade’ | Per aiutarli a scoprire tutti i

Salute - apnee notturne : ne soffrono 6 milioni Italiani - pochi conoscono i rischi : Al via la campagna di sensibilizzazione 2018-19 ‘apnee notturne, non dormirci sopra‘: ne soffrono 6 milioni di italiani e molti non sanno quali sono i rischi. Le apnee ostruttive nel sonno provocano una diminuzione dell’apporto di ossigeno al cervello con conseguenze che possono essere gravissime, dalle patologie vascolari alle aritmie cardiache, al diabete 2, alle ischemie e agli ictus: è per questo che l’Associazione ...

Bio - con oltre 400 milioni di euro di vendite l'ortofrutta si consolida il comparto più apprezzato dagli italiani : La filiera biologica italiana continua a crescere e a godere di ottima salute grazie alla crescita dei comportamenti eco-sostenibili dei consumatori; in questo ambito le tendenze di consumo premiano l'...

Disturbi psichiatrici : 12 milioni di prestazioni a 800mila italiani : Sono oltre 800mila gli italiani in cura ogni anno per Disturbi psichiatrici, per un totale di circa 12 milioni di prestazioni sanitarie erogate. Dei pazienti ospedalizzati, circa 109mila vengono reinseriti nella società. Tra i Disturbi più frequenti, la depressione (37,5 casi ogni 10mila abitanti, per una spesa di 338 milioni di euro per gli antidepressivi) e la schizofrenia e altre psicosi (31,5 casi ogni 10mila abitanti). La fascia d’età ...

Influenza : a rischio 5 milioni di italiani - ma dipenderà anche dal meteo : Dopo la peggiore degli ultimi 15 anni, la stagione 2018-2019 dovrebbe essere di intensità media, dunque meno forte

L'influenza colpirà 5 milioni di italiani/ Gli esperti - "Epidemia di intensità media" : i vaccini consigliati : Scoppia epidemia di influenza e raffreddore in Italia, sono infatti 120mila le persone a letto con la febbre nel nostro paese in questo periodo. La colpa è degli sbalzi di temperatura.(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 17:42:00 GMT)

Influenza - quest'anno colpirà almeno 5 milioni di italiani : ma c'è l'incognita meteo : Gli esperti fanno le previsioni per la stagione invernale: "Molto dipenderà dal meteo: se l'inverno dovesse essere più lungo...

Luigi Di Maio attacca Elsa Fornero : 'Ha rovinato milioni di italiani - adesso taccia' : Sta seguendo le orme del collega più famoso e apprezzato, Luigi Di Maio . Che, a fronte di una popolarità non esattamente scintillante, ha deciso di imitare i modi della comunicazione di Matteo ...

Gli italiani scenderanno a solo 16 milioni : Allarme demografico crescente per l’Italia. Il nostro Paese tra 100 anni subirà un crollo degli abitanti. Ciò avverrà a condizioni

Fondi Lega - 80 anni per restituire 49 milioni : una presa in giro agli italiani : (Foto: Lapresse) Quasi ottant’anni per ripagare una delle truffe ai danni dello Stato, cioè di noi tutti, più surreali e grottesche della storia della povera repubblica italiana. Si tratta dell’intricata vicenda giudiziaria sui rimborsi elettorali utilizzati impropriamente (per usare un eufemismo) dalle passate gestioni leghiste – ma con delle ombre anche sulle più recenti di Maroni e Salvini – che abbiamo tentato di sintetizzare qui. Il ...

Testamento solidale - oltre 3 milioni di italiani propensi a inserire un lascito nelle ultime volontà : Sono circa 1,3 milioni di persone, pari al 5% della popolazione over 50, 25,5 milioni circa,, gli italiani con oltre 50 anni di età che hanno già fatto, o sono orientati a fare, un lascito solidale . ...

Medicina - emicrania incubo per 7 milioni di italiani : arriva la prima cura specifica : emicrania, “una malattia neurologica vera e propria e non un sintomo di altri disturbi, di cui soffre il 12% della popolazione mondiale, circa 7 milioni di italiani, in particolare fra i 20 e i 50 anni, e soprattutto donne. Di questi 7 milioni di connazionali, oggi il 30% (oltre 2,2 mln) dovrebbe seguire, oltre a quella sintomatica, anche una terapia preventiva. Ma ci sono alcuni ostacoli che impediscono il corretto trattamento di questi ...

13 milioni di italiani chiedono aiuto ai maghi : un giro d'affari da 8 miliardi di euro l'anno : Un milione di euro l'anno, in nero: tanto guadagnava una cartomante scoperta dalla Guardia di finanza di Perugia. Non è...

Rapporto della Cgia - 4 - 7 milioni di italiani al lavoro la domenica nel 2016 : Gli italiani della domenica sono circa 4,7 milioni. Il dato emerge da un'analisi dell'Ufficio studi della Cgia di Mestre e riferita al 2016. Di questi, 3,4 milioni sono lavoratori dipendenti, mentre ...

Cgia - 4 - 7 milioni di italiani al lavoro di domenica nel 2016 - : Il settore in cui la presenza domenicale è più elevata è quello di alberghi e ristorazione. Seguono il commercio, la P:A., la sanità e i trasporti. Ma la percentuale di chi lavora nel giorno ...