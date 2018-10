1° Ottobre 2018 | oggi la NASA festeggia 60 anni

STASERA IN TV " Film e Programmi 1 Ottobre 2018 - : ... un decifratore universale che è ambito anche dalla Spectre, una setta che intende dominare il mondo. Contemporaneamente una segretaria dell'ambasciata russa, Tatiana, viene invata sulle tracce di ...

Oroscopo di Paolo Fox/ Previsioni di oggi 1 Ottobre 2018 : Leone top - Acquario flop - gli altri segni? : Paolo Fox, Oroscopo di oggi lunedì 1 ottobre 2018: Previsioni della giornata segno per segno. Leone, toro e Gemelli al top, Acquario e Vergine flop, gli altri segni?.(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 06:12:00 GMT)

#SkyWeek - il meglio in onda sui canali Sky 30 Settembre - 6 Ottobre 2018 : SEGNALAZIONI SKY DAL 30 Settembre AL 6 Ottobre 2018 UNDER PRESSURE – PRONTO SOCCORSODal 3 Ottobre, tutti i mercoledì alle 21.15 su Sky AtlanticEvandro, capo chirurgo dello staff medico di un ospedale pubblico, e Carolina, chirurgo vascolare, lavorano tra la routine delle emer...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Pd - manifestazione contro il Governo a Roma (1 Ottobre 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: manifestazione contro il Governo . Terrorismo mediatico. Festa di addio al celibato: un morto. La domenica sportiva. (1 ottobre 2018).(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 05:20:00 GMT)

PERRY MASON - UNA RAGAZZA INTRAPRENDENTE/ Su Rete 4 il film con Raymond Burr (oggi - 1 Ottobre 2018) : Una RAGAZZA INTRAPRENDENTE - PERRY MASON, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 1 ottobre 2018. Nel cast: Raymond Burr e Barbara Hale, alla regia Christian I. Nyby II. Il dettaglio.(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 04:25:00 GMT)

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca un rimbalzo (1 Ottobre 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca un rimbalzo dopo il brusco calo di venerdì. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 03:09:00 GMT)

I Fatti Vostri - Oroscopo Paolo Fox 1 Ottobre 2018 : Comincia una nuova settimana con l’Oroscopo di Paolo Fox. Il noto astrologo è tornato puntale come sempre sulle frequenze di Radio LatteMiele con le previsioni e l’Oroscopo di oggi, lunedì 1 ottobre. Oroscopo ottobre 1 di Paolo Fox: la classifica delle stelle Dopo il consueto appuntamento su Radio LatteMiele, Paolo Fox è tornato poi in diretta a “I Fatti Vostri” su Rai2 con la speciale classifica delle stelle. Scopriamo ...

Programmi TV del pomeriggio di oggi | lunedì 1 Ottobre 2018 : Programmi TV pomeriggio di oggi, lunedì 1 ottobre 2018 su tutti i canali in chiaro del digitale terrestre I Programmi tv del pomeriggio di oggi. L’elenco di tutti i Programmi, Serie TV e Film in onda nella fascia pomeridiana di oggi, lunedì 1 ottobre 2018, relativamente a tutti i canali del digitale terrestre. Per Film e Serie TV ci sono a corredo dei link di approfondimento che forniranno trama, cast e tante altre informazioni utili ...

Grande Fratello Vip 3 – Seconda puntata del 1° Ottobre 2018 – Conduce Ilary Blasi con Alfonso Signorini e la Gialappa’s. : Torna questa sera, in prima serata su Canale5, la Seconda puntata del Grande Fratello Vip giunto ormai alla terza edizione. Il programma, prodotto da Endemol Shine Italy, avrà ovviamente tra i suoi concorrenti solo (chi più, chi meno) personaggi famosi. In studio a condurre ritroviamo la “capitana” Ilary Blasi accompagnata da Alfonso Signorini, in veste […] L'articolo Grande Fratello Vip 3 – Seconda puntata del 1° ...

Astronomia : stelle cadenti e congiunzioni - ecco cosa ci attende nel cielo di Ottobre 2018 : Nuovo mese di eventi astronomici: ecco cosa ci attende a Ottobre 2018, il decimo mese dell’anno secondo il calendario gregoriano e il secondo mese dell’autunno nell’emisfero boreale (della primavera nell’emisfero australe). Il Sole si trova nella costellazione della Vergine fino al 31, poi farà il suo ingresso nella Bilancia. La durata del giorno diminuisce di circa 80 minuti dall’inizio del mese. Si ricordi che ...

Benvenuto Ottobre 2018 : ecco perché il mese autunnale porta questo nome : Settembre 2018 archiviato, inizia oggi Ottobre, il 10° decimo mese dell’anno secondo il calendario gregoriano e il secondo mese dell’autunno nell’emisfero boreale (della primavera nell’emisfero australe). Il nome deriva dal latino october, perché era l’ottavo mese del calendario romano, che iniziava con il mese di marzo: fino al 46 a.C. nell’antica Roma era vigente il calendario romano, che divideva l’anno in dodici ...

Film al cinema a Ottobre 2018 : data - cast - trama - curiosità - recensione : Film al cinema in uscita ad ottobre 2018: ecco il calendario del mese di ottobre 2018. I titoli sono numerosi e trattano svariati temi. Nell’elenco che riportiamo di seguito trovi le schede riassuntive con la data di uscita nei cinema, il genere della pellicola, il regista ed il cast. LEGGI ALTRI ARTICOLI SUL #cinema Il calendario dei Film al cinema è articolato settimanalmente. In ogni settimana è riportato l’elenco dei Film in base ...

Ambi più frequenti di Ottobre 2018 del lotto : Ambi più frequenti di Ottobre 2018, statistica elaborata su ogni singola ruota del lotto, aggiornata al 2018. Con i 10 Ambi più frequenti di Ottobre 2018, puoi estrapolare un ambo secco da giocare su ogni singola ruota del lotto, oppure fare i gioco su Tutte le ruote scegliendo uno dei 12 Ambi riportati nelle tabelle. La seguente statistica è stata […] L'articolo Ambi più frequenti di Ottobre 2018 del lotto proviene da GiGi lotto.

VICTORIA 2 - anticipazioni terza puntata di domenica 7 Ottobre 2018 : anticipazioni fiction VICTORIA 2, trama terza puntata di domenica 7 ottobre 2018 (in prima serata su Canale 5): In ansia perché l’imminente matrimonio tra il figlio del monarca francese e la regina di Spagna potrebbe creare una pericolosa alleanza, VICTORIA parte per il suo primo viaggio in continente nel tentativo di scoraggiare il re… Inorridita dopo aver appreso la notizia della carestia che ha colpito l’Irlanda, VICTORIA ...