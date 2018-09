Xiaomi MI MIX 2S in Super Offerta a meno di 350 euro : Il nuovo smartphone di Xiaomi, il Mi Mix 2s è in Super sconto a 347 euro nella bellissima colorazione bianca, 64GB di memoria interna e 6GB di RAM Xiaomi MI MIX 2S in Super Offerta a 347 euro Grande Offerta della giornata per chi sta cercando un nuovo smartphone e anche con finanze limitate si può avere […]

Nuove immagini di Xiaomi Mi MIX 3 confermano lo slide e il tasto dedicato all’AI : Nuove immagini e animazioni di Xiaomi Mi MIX 3 confermano la presenza di un pulsante dedicato all'intelligenza artificiale e il meccanismo slide. L'articolo Nuove immagini di Xiaomi Mi MIX 3 confermano lo slide e il tasto dedicato all’AI proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 29 settembre : LG G7 - Nokia 7 Plus - Huawei P20 Pro - Xiaomi MI Mix 2 e altri : Gli Smartphone oggi in offerta sono: LG G7, Nokia 7 Plus, Huawei P20 Pro, Xiaomi MI Mix 2 e Sony Xperia XZ2. Qualcosa di interessante per voi? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 29 settembre: LG G7, Nokia 7 Plus, Huawei P20 Pro, Xiaomi MI Mix 2 e altri proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 3 e Xiaomi LEX avranno un pulsante dedicato per Xiao AI : Xiaomi Mi MIX 3, che dovrebbe essere presentato nelle prossime settimane, potrebbe avere un tasto dedicato all'attivazione di Xiao AI, l'intelligenza artificiale del produttore cinese. L'articolo Xiaomi Mi MIX 3 e Xiaomi LEX avranno un pulsante dedicato per Xiao AI proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 2S e Xiaomi Mi 8 ricevono MIUI 10 Global Stabile basata su Oreo : Xiaomi continua il rollout della versione Stabile di MII 10 Global, che raggiunge anche Xiaomi Mi MIX 2S e Xiaomi Mi 8, mantenendo Android Oreo. L'articolo Xiaomi Mi MIX 2S e Xiaomi Mi 8 ricevono MIUI 10 Global Stabile basata su Oreo proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 3 e Huawei Mate 20 Pro : i vetri temperati anticipano l’aspetto frontale degli smartphone : Quello che è appena terminato è stato un fine settimana ricchissimo: Gizmochina, celebre blog specializzato in dispositivi di origine asiatica, ha pubblicato alcune […] L'articolo Xiaomi Mi MIX 3 e Huawei Mate 20 Pro: i vetri temperati anticipano l’aspetto frontale degli smartphone proviene da TuttoAndroid.

MIUI 10 Global Stabile arriva anche su Xiaomi Mi 5 - Mi 6 - Mi MIX e Mi Note 2 : Dopo l'esordio su Redmi S2, Xiaomi ha spinto sull'acceleratore del rilascio di MIUI 10 Global Stabile, disponibile per altri quattro smartphone. L'articolo MIUI 10 Global Stabile arriva anche su Xiaomi Mi 5, Mi 6, Mi MIX e Mi Note 2 proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi Note 5 - Mi 5 - Mi 6 - Mi Mix - Mi Mix 2 e Mi Note 2 ricevono la Miui 10 Global stabile : Arrivano le prime certezze che gli smartphone Xiaomi Redmi Note 5, Xiaomi Mi 5 e Mi 6, Xiaomi Mi Mix e Mi Mix 2, e Mi Note 2 hanno la rom con la Miui 10 Globale e stabile.Dopo un certo periodo di beta testing della versione china-inglese, e nelle ultime settimane pure della versione Global, finalmente la nuova rom con interfaccia Miui 10 è disponibile su una serie di smartphone del marchio cinese Xiaomi.Continue reading Xiaomi Redmi Note 5, Mi ...

Xiaomi Mi MIX 2 e Xiaomi Redmi Note 5 ricevono MIUI 10 Global Stabile via OTA : Anche Xiaomi Mi MIX 2 e Xiaomi Redmi Note 5 si aggiungono alla lista degli smartphone per i quali è disponibile MIUI 10 Global Stabile. L'articolo Xiaomi Mi MIX 2 e Xiaomi Redmi Note 5 ricevono MIUI 10 Global Stabile via OTA proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Mix 2S il prezzo scende in offerta lampo : da 354 euro : Lo smartphone top di gamma Xiaomi Mi Mix 2S subisce un interessante abbassamento di prezzo grazie ad un interessante offerta lampo: la versione base da 354 euro.Forse saranno gli ultimi rumors sul presunto Xiaomi Mi Mix 3, o forse perché le offerte lampo quando capitano spesso sono interessanti, sta di fatto nei prossimi 4 giorni (salvo esaurimento scorte) lo Xiaomi Mi Mix 2S avrà uno sconto cospicuo sul prezzo di vendita.Continue reading Xiaomi ...

Di Xiaomi Mi MIX 3 “l’innovatore” è stato beccato il presunto pannello frontale : le cornici stanno (quasi) a zero : Rinnovare l'estetica della linea è un compito che spetta a Xiaomi Mi MIX 3, e lo testimonia la lunga serie di indiscrezioni uscite ad oggi L'articolo Di Xiaomi Mi MIX 3 “l’innovatore” è stato beccato il presunto pannello frontale: le cornici stanno (quasi) a zero proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 2S riceve Android 9 Pie con MIUI 10 e MIUI Launcher può nascondere le app : Xiaomi Mi MIX 2S inizia a ricevere Android 9 Pie nella versione pubblica di MIUI 10 China Dev, mentre MIUI Launcher permette di nascondere le applicazioni. L'articolo Xiaomi Mi MIX 2S riceve Android 9 Pie con MIUI 10 e MIUI Launcher può nascondere le app proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi - MI MIX 3 / Data di uscita e info prezzi : Find X è la rivoluzione della fotocamera a scomparsa : XIAOMI, Mi Mix 3: Data di uscita e info prezzi. Sul mercato lanciato uno smartphone top di gamma e in grado di supportare il 5G. Sorpresa per la fotocamera a scomparsa.(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 19:10:00 GMT)

Xiaomi - Mi Mix 3 / Data di uscita e info prezzi : sul mercato uno smartphone top di gamma con il 5G : Xiaomi, Mi Mix 3: Data di uscita e info prezzi. Sul mercato lanciato uno smartphone top di gamma e in grado di supportare il 5G. Sorpresa per la fotocamera a scomparsa.(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 17:34:00 GMT)