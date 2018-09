X Factor UK | concorrente cade dal palco durante una performance video

Concorrente cade dal palco di X-Factor UK : giudici attoniti : Il Concorrente Tommy Ludford, 20 anni, ha appena concluso la sua esibizione voce e chitarra durante il programma The X Factor in Inghilterra, quando fa un passo falso all'indietri e cade dal palco. Il cantautore sparisce nel vuoto davanti agli occhi attoniti dei giudici che mandano gli assistenti a vedere come sta il ragazzo. Per per fortuna ha riportato solo qualche escoriazione.

X Factor 12 - Manuel Agnelli crudele con una concorrente : 'Sei troppo vecchia' : Simona De Bartoli, 37 anni, porta il suo inedito trap sul palco delle audizioni di X Factor e rimedia non solo 4 no, ma anche le critiche dei giudici ed in particolare di Manuel Agnelli. Per...

Chi è Leo - il figlio di Alessandro Gassman e concorrente di X Factor : Talentuoso, ribelle e affascinante: Leo è il figlio di Alessandro Gassman e nipote del grande Vittorio. Il giovane si è trovato sotto i riflettori dopo aver deciso di partecipare a X Factor. Capelli ricchi e chitarra elettrica in spalla, Leo è salito sul palco del talent, conquistando immediatamente l’attenzione dei giudici. “Sei parente del grande Vittorio?” gli ha chiesto Mara Maionchi. “Nipote” ha risposto ...