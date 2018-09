Wired Next Fest Firenze | cosa vedere oggi

Wired Next Fest Firenze - cosa vedere nella giornata di oggi : Dopo una prima giornata che ha visto salire sul palco del Wired Next Fest Firenze, ospiti di calibro assoluto come Terry Gilliam, Luca Parmitano e il cast di Boris, continuano le emozioni e le grandi presenze nella giornata conclusiva di eventi, sempre in scena a Palazzo Vecchio. Ecco gli appuntamenti da non perdere nella giornata di domenica. Salone dei Cinquecento Sul palco principale dell’evento, si parte alle 11:00 con il cantautore ...

Terry Gilliam al Wired Next Fest : “Senza le risate faremmo una fine orribile” : “Grazie per essere venuti nella mia modesta casa italiana“, è così che il regista Terry Gilliam accoglie il pubblico mentre sale sul palco del Wired Next Fest di Firenze, alludendo a Salone dei Cinquecento. “Questa di Londra è molto più grande“. Grande protagonista del cinema mondiale, unico membro americano del mitico gruppo comico dei Monty Phyton, non perde occasione di infilare taglienti battute nelle sue profonde ...

Enrico Mentana al Wired Next Fest : “Il giornalismo? Vecchi che scrivono per vecchi” : ll giornalismo di oggi secondo Enrico Mentana: “Vecchi che scrivono per Vecchi di argomenti che interessano solo i Vecchi”. Al Wired Next Fest di Firenze il direttore de La7 parla del suo nuovo progetto editoriale, dal nome ancora sconosciuto (nome in codice al momento: Gol, acronimo di giornale online), e di politica. “Non voglio essere l’alternativa al reddito di cittadinanza”, ha scherzato il direttore citando la redazione che sta ...

Wylie al Wired Next Fest : “Account Facebook violati? Cambiare password non è la soluzione” : L’attacco a Facebook, la violazione di 50 milioni di account ammessa ieri da Menlo Park, non stupisce Christopher Wylie. Lui che il social network lo conosce bene, perché utilizzandone i dati ha costruito la piattaforma con la quale Cambridge Analytica ha influenzato le ultime presidenziali americane. Fino a che non ha detto “basta” ed è diventato uno dei più importanti whistleblower della storia, insieme ad Edward Snowden e ...

Wired Next Fest 2018 a Firenze - cosa vedere il primo giorno : (foto Zoe Vincenti – Ernesto Ruscio) Entra nel vivo sabato 29 settembre la nuova edizione del Wired Next Fest a Firenze, che per la terza volta torna nel capoluogo toscano ospitato dalle sale di Palazzo Vecchio. Come di consueto, sui vari palchi della maniFestazione si alterneranno interventi di personaggi della scienza, della politica, dell’impresa e dello spettacolo, ma anche esibizioni musicali, workshop e altri appuntamenti. Dopo ...

Musica al Wired Next Fest di Firenze : il via con Amoroso - Palma - Abbate e Michielin : Il Wired Next Fest 2018 a Firenze comincia il 28 settembre con un opening Musicale: dalle ore 20:30 sul palco si alterneranno e si racconteranno Alessandra Amoroso, artista multiplatino in uscita con un nuovo album di inediti dal quale è stato tratto il singolo La stessa, tra i brani più trasmessi in radio, Giuliano Palma che si esibirà con la sua band, Federica Abbate (con il suo primo ep In foto vengo male che ha inaugurato la sua carriera da ...

Carlo Capasa : moda e tecnologia al Wired Next Fest 2018 - : ... la sostenibilità oggi rappresenta un obiettivo concreto grazie alla scienza e alla tecnologia applicata. Nelle ultime stagioni alcuni brand hanno utilizzato testimonial virtuali per le loro ...

