Windows Core OS | i dubbi su HoloLens e Surface Andromeda

surface-phone

: [americanas] Notebook Lenovo Ideapad 320 Intel Core i3 4GB 1TB Tela Full HD 15.6'' Windows 10 -... - GafanhotoApp : [americanas] Notebook Lenovo Ideapad 320 Intel Core i3 4GB 1TB Tela Full HD 15.6'' Windows 10 -... - SuperPromoBug : [PC Gamer Acer Aspire GX-783-BR13 Intel Core i7 16GB (GeForce GTX 1060 com 6GB) 1TB Windows 10 - Preto] - R$ 4.184,… - Absanttos : @SpotifyAjuda - Lenovo, Intel Core i3 6006u, 8Ram. Windows 10. - Spotify, 1.0.89.313.g34a58dea. -

(Di domenica 30 settembre 2018)OS, il nuovo software scritto totalmente in UWP e basato sull’interfaccia adattiva CShell, è diventato ormai una certezza con Microsoft che implicitamente ne ha confermato l’esistenza più volte. Durante la conferenza Ignite 2018 la società di Bill Gates ha presentato all’utenza aziendale ed enterprise i nuoviHub 2S eHub 2X affermando che quest’ultimo verrà commercializzato nel 2020 e avrà a bordo sin da subito il nuovo sistema operativo universale. Ciò significa che la variante S, al momento del lancio, non avràOS bensì l’attuale software utilizzato dalHub di prima generazione, di conseguenza, si sono creati moltiriguardo2.0 (Aruba) e l’attesissimoAndromda (conosciuto erroneamente anche comePhone). Questi infatti, come descritto in numerosi nostri articoli, ...