Web | Boldrini | ' Lavorerò a proposta contro odio e intolleranza sulla rete'

Laura Boldrini lancia la ‘Lista Unitaria Europea’ e sul Web si scatena l’ironia : Laura Boldrini è convinta che l’unico modo per risollevare la [VIDEO]sinistra italiana [VIDEO], in crisi di consensi e di identita', sia quello di presentare una lista Unitaria fin dalle prossime elezioni Europee, fissate per il maggio 2019. Il suo appello all’unita' delle forze cosiddette ‘di sinistra’ era arrivato gia' alla fine di agosto, durante e immediatamente dopo la manifestazione convocata in piazza San Babila a Milano per protestare ...