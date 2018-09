Volley femminile | Mondiali 2018 | Davide Mazzanti pensa già a Turchia e Cina Le

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia-Cuba. Programma - orari e tv : Dopo le due partite giocate contro Bulgaria e Canada, l’Italia tornerà in campo martedì 2 ottobre ai Mondiali 2018 di Volley femminile. Le azzurre osserveranno dunque un giorno di riposo a Sapporo (Giappone) prima di affrontare Cuba nella terza partita della rassegna iridata, un incontro fondamentale che precede i due big match contro Turchia e Cina. La nostra Nazionale partirà con tutti i favori del pronostico contro la compagine ...

Volley femminile - Mondiali 2018. Pagelle Italia-Canada 3-0 : Paola Egonu domina senza strafare - bene Lucia Bosetti : Seconda vittoria dell’Italia al Mondiale femminile 2018 di Volley: battuto 3-0 anche il Canada. Andiamo a scoprire le Pagelle delle azzurre. Pagelle Italia-Canada 3-0 Ofelia Malinov 7: buona distribuzione, solo qualche problema di precisione nei primi tempi. L’intesa con Danesi fatica ad arrivare. Anche l’alzata con rincorsa interna per Egonu da seconda linea non convince del tutto ma un paio di volte è stata scelta ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : l’Italia sbriga facilmente la pratica Canada. Paola Egonu scalda il motore : Seconda vittoria per l’Italia ai Mondiali di Volley femminile 2018 in Giappone. A Sapporo le azzurre si sono sbarazzate rapidamente del Canada allenato da Marcello Abbondanza per 3-0 ed ora guidano a punteggio pieno la Pool B, in attesa di affrontare le ben più quotate Cuba, Turchia e Cina. I parziali della sfida: 25-15, 25-15, 25-18. Miglior realizzatrice dell’incontro la solita Paola Egonu con 17 punti e un ottimo 55% in attacco. ...

LIVE Italia-Canada Volley femminile - Mondiali 2018 in DIRETTA : azzurre per il bis contro Abbondanza. Van Ryk non graffia - 1-0 per Bosetti e compagne : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Canada, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. Le azzurre torneranno in campo a Sapporo (Giappone) dopo la bella vittoria di ieri contro la Bulgaria e vanno a caccia del bis sfidando le nordamericane, ieri surclassate dalla Turchia di Giovanni Guidetti. La nostra Nazionale partirà con tutti i favori del pronostico contro la compagine guidata da Marcello Abbondanza ma dovremo stare ...

Calendario Mondiali Volley femminile 2018 - il programma e tutte le partite di oggi (30 settembre). Gli orari e come vederle in tv : oggi domenica 30 settembre si disputano ben 12 partite ai Mondiali 2018 di volley femminile. In Giappone si entra nel vivo della prima fase della rassegna iridata, tutte le squadre in campo per una giornata davvero scoppiettante. L’Italia scenderà in campo alle ore 06.40 per affrontare il Canada, in programma ben due big match: super sfida tra la Turchia di Giovanni Guidetti e la Cina Campionessa Olimpica, il Giappone padrone di casa se la ...

LIVE Italia-Canada Volley femminile - Mondiali 2018 in DIRETTA : azzurre per il bis contro Abbondanza - occhio al baby fenomeno Van Ryk : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Canada, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. Le azzurre torneranno in campo a Sapporo (Giappone) dopo la bella vittoria di ieri contro la Bulgaria e vanno a caccia del bis sfidando le nordamericane, ieri surclassate dalla Turchia di Giovanni Guidetti. La nostra Nazionale partirà con tutti i favori del pronostico contro la compagine guidata da Marcello Abbondanza ma dovremo stare ...

Italia-Canada Volley femminile - Mondiali 2018 : a che ora inizia e su che canale vederla in tv : L’Italia affronterà il Canada nella seconda partita dei Mondiali 2018 di volley femminile, l’appuntamento è per domenica 30 settembre a Sapporo (Giappone). Le azzurre, dopo l’esordio vincente contro la Bulgaria, vanno a caccia di un nuovo successo fondamentale in ottica qualificazione alla seconda fase dove si porteranno dietro tutti i risultati ottenuti in questo turno della rassegna iridata. La nostra Nazionale partirà con ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : il Canada ai raggi X. Che derby in panchina! Occhio alla potenza delle nordamericane : Italia-Canada è soprattutto un derby di panchine. Davide Mazzanti da una parte, Marcello Abbondanza dall’altra, due allenatori che si sono incrociati, si sono scambiati i timoni durante la loro carriera ormai piuttosto lunga nonostante l’età tutt’altro che avanzata. Ravenna, Bergamo, Casalmaggiore sono le piazze dove entrambi hanno lavorato alla guida delle squadre di riferimento e ora si trovano di fronte nel palcoscenico più importante a ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : vincono tutte le big. USA - Russia - Brasile - Cina - Serbia a valanga. Ok Italia - brividi Olanda : In Giappone sono iniziati i Mondiali 2018 di Volley femminile. Prima giornata davvero molto ricca con ben 12 partite in programma, tutte le 24 Nazionali qualificate alla rassegna iridata sono scese in campo per fare il proprio debutto nella competizione. CLICCA QUI PER TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE CAMERUN vs MESSICO 3-1 (17-25; 25-23; 25-16; 25-21) Pool A a Yokohama Impresa pazzesca delle africane che conquistano la prima ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : i risultati delle partite di oggi (29 settembre) e le classifiche dei gironi : oggi sabato 29 settembre si sono disputate 12 partite ai Mondiali 2018 di Volley maschile. Tutte le big hanno vinto: USA, Serbia, Brasile, Russia, Cina si sono sbarazzate agevolmente delle proprie avversarie al pari dell’Italia che ha surclassato la Bulgaria mentre l’Olanda ha faticato più del previsto contro la Germania. Di seguito tutti i risultati di oggi sabato 29 settembre ai Mondiali 2018 di Volley femminile risultati DI ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : il calendario delle partite dell’Italia. Date - programma - orari e tv : L’Italia ha fatto il proprio esordio nei Mondiali di Volley femminile spazzando via con un convincente 3-0 la Bulgaria: a Sapporo ci attendono ora altre quattro battaglie per staccare il pass per la seconda fase. In Giappone infatti le azzurre affronteranno nell’ordine Canada, Cuba, Turchia e Cina. Dopo la sfida con le nordamericane ci sarà un giorno di riposo, poi arriverà l’ultimo trittico di sfide, dove, in un crescendo ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia-Bulgaria 3-0 - le parole delle azzurre. Mazzanti : “Buona partita - che emozioni”. Sylla : “Rotto il ghiaccio” : Ottimo esordio per l’Italia ai Mondiali 2018 di Volley femminile, le azzurre hanno sconfitto la Bulgaria per 3-0 a Sapporo (Giappone) e hanno così incominciato nel migliore dei modi il loro cammino nella rassegna iridata. Di seguito le dichiarazioni che alcuni protagonisti hanno rilasciato tramite la FederVolley. DAVIDE Mazzanti: “Sicuramente è stata una buona partita, all’inizio c’era un po’ di tensione come penso ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia-Canada. Programma - orari e tv : Domenica 30 settembre si gioca Italia-Canada, match valido per i Mondiali 2018 di Volley femminile. Dopo l’esordio contro la Bulgaria, la nostra Nazionale tornerà in campo a Sapporo (Giappone) per affrontare le ragazze di Marcello Abbondanza in un incontro che sulla carta non dovrebbe riservare particolari problemi alle azzurre. L’avversario non va sottovalutato ma la formazione guidata dal CT Davide Mazzanti ha sicuramente più ...

Calendario Mondiali Volley femminile 2018 : le date e gli orari di tutte le partite. Il programma e come vederle in tv : Da oggi, fino al 20 ottobre, il Giappone ospiterà i Mondiali 2018 di volley femminile. Le migliori 24 Nazionali del mondo sono pronte per affrontarsi nel Sol Levante, ci aspettano tre settimane di grande passione e di pathos con tantissime partite ricche di spettacolo e di fascino. L’Italia ha iniziato benissimo il proprio percorso surclassando la Bulgaria e si spera che il percorso delle azzurre possa continuare nel miglior modo ...