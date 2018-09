Volley | allarme rosso Italia! Assenza di ricambi | in Superlega sono quasi spariti gli

oasport

(Di domenica 30 settembre 2018) L’Italia si lecca ancora le ferite dopo il quinto posto ai Mondiali 2018 dimaschile, la dolorosa eliminazione nella Final Six di Torino dopo le cocenti lezioni subite da Serbia e Polonia ha aperto diverse crepe nel nostro movimento. La più importante, di cui conoscevamo già l’esistenza ma che si è manifestata con ancora più forza, è quella dell’cronica di schiacciatori: la mancanza di martelli di un certo livello sarà presto un problema per la nostra Nazionale, l’addio di Osmany Juantorena peserà in maniera chiara e decisa anche perché trovare un italiano di banda sembra un’impresa ardua. Basta guardare alla, il nostro massimo campionato infarcito di stranieri di altissimo livello in ogni ruolo ma sempre più povero di “azzurrabili”. Nelle quattro formazioni di riferimento ci sarà soltanto uno schiacciatore italiano ...