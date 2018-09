Vigili del fuoco | carenza di personale nel nord Italia

Ciclismo - Mondiali 2018 : le dichiarazioni della Vigilia. L’ottimismo in casa Italia - la premura di Alaphilippe e Sagan pensa al rinnovo : Giornata di vigilia per l’Italia che domani scenderà in strada a Innsbruck per disputare i Mondiali. La nostra Nazionale vuole essere assoluta protagonista nella località austriaca, il durissimo tracciato renderà la corsa molto complicata e solo i migliori riusciranno a lottare per la maglia arcobaleno. Vincenzo Nibali sarà il nostro capitano anche se non è in grandissima forma dopo il noto incidente al Tour, Gianni Moscon può essere il ...

Terreni in fumo tra Casalincontrada e Serramonacesca : in azione i Vigili del fuoco : Ettari di vegetazione divorati da un incendio oggi pomeriggio , venerdì 28 settembre, tra Casalincontrada e Serramonacesca. In corso le operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco, sul posto ci ...

Eboli - bimba resta bloccata in auto : intervengono i Vigili del fuoco : Approfondimenti Nocera, bimbo bloccato in auto: salvato dai vigili del fuoco 21 maggio 2016 Paura, l'altra sera, ad Eboli: una bimba di due anni è rimasta bloccata nell'abitacolo dell'auto. Come ...

Pompei - Vigili - l'agitazione continua ma la supplica del 7 ottobre sembra salva : Gli ultimi articoli di Politica & Lavoro Castellammare - Questione Terme, Scala attacca: «La maggioranza scappa dal consiglio comunale» Castellammare - Osl, 34mila euro per ripagare i creditori: ...

Wall Street sui livelli della Vigilia : Nessuna variazione significativa per il listino USA attorno alla metà seduta , con il Dow Jones che scambia a 26.491,97 punti e l' S&P-500 a 2.914 punti. Buona la prestazione del Nasdaq 100 , +0,88%,; ...

Roma-Lazio : come stanno le romane alla Vigilia del derby : Tra le partite di cartello della settima giornata di Serie A c’è sicuramente il derby capitolino, un match che è superfluo definire diverso dagli altri. Mai, però, come in questo momento, la stracittadina può rappresentare molto per le due romane, e in particolar modo per la Roma. Guardare la classifica, non è il miglior modo che i giallorossi hanno per approcciare alla sfida di domani. La Roma arriva al derby non con l’umore ...

Roma - Di Francesco alla Vigilia del derby : “Vogliamo vincere per recuperare terreno” : alla vigilia del derby capitolino, ha parlato l’allenatore giallorosso Di Francesco, che ha fatto il punto sul momento della squadra cominciando dall’umore con cui i suoi arrivano alla stracittadina: “Sarà una partita a sé, anche se la stagione è lunga. Vogliamo vincere e portare a casa tre punti per far felice anche la nostra gente“. Col Frosinone si sono visti segnali di miglioramento, ma per il tecnico non si può ...

Torino - il gatto affamato resta incastrato nella scatoletta del cane : salvato dai Vigili del fuoco : Deve essere stata la fame a convincere un gatto randagio a infilare la testa in una scatoletta vuota di cibo per cani in cerca di qualche pezzetto di carne. Il problema è che l'animale è rimastro incastrato e per liberarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Il...

Fiamme da un contatore - Vigili del fuoco in azione : MASSIGNANO Doppio intervento dei vigili del fuoco in contrada Marezi a Massignano. A poca distanza dall'area interessata dall'intervento sul pino pericolante , CLICCA QUI , , si è infatti verificato l'...

Catanzaro : incendio a ridosso degli alloggi del campus universitario - gli studenti aiutano i Vigili del fuoco : Un incendio si è sviluppato ieri sera in località Germaneto a Catanzaro, a ridosso degli alloggi del campus universitario: sul posto due squadre della sede centrale e anche alcuni studenti universitari, che si sono adoperati per spegnere le fiamme. Fiamme alte e fumo hanno creato disagi allarmando gli studenti che hanno tempestivamente richiesto i soccorsi. I pompieri hanno lavorato diverse ore per spegnere il rogo. L'articolo Catanzaro: ...

Incendi Liguria : fiamme sopra Sanremo - Vigili del fuoco al lavoro : Incendio sulle alture di Sanremo: un rogo è divampato questa mattina in località Pian della Castagna, nella zona di San Romolo: sul posto squadre dei vigili del fuoco. Le fiamme hanno interessato una zona di bosco e sterpaglie, ma sono ora sotto controllo. Ieri altri Incendi sono divampati in località Cinque Burche, in alta Valle Argentina e a Beuzi di Bussana. L'articolo Incendi Liguria: fiamme sopra Sanremo, vigili del fuoco al lavoro sembra ...

Incendio nel greto del fiume a Bastia : intervento dei Vigili del fuoco : divampato poco dopo le 20 un Incendio a Bastia sul greto del fiume all'altezza del campo sportivo di Lusignano. Sul posto immediato l'intervento dei vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento sono ...

I Vigili del fuoco recuperano un enorme nido di vespe : BOLZANO . Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledi 26 settembre, il Corpo Permanente dei vigili del fuoco di Bolzano é intervenuto in via Vittorio Veneto, presso l'omonima caserma, per recuperare un ...

Russia : i piloti Toro Rosso alla Vigilia del weekend di Sochi : Ci apprestiamo a vivere il 16° round della stagione di F1: il GP di Russia. Precedentemente conosciuto come Sochi Olympic Park Circuit, quello che adesso è stato rinominato Sochi Autodrom è uno degli ultimi arrivati in calendario. Come suggerisce il nome, la pista si estende attraverso il parco olimpico, lungo strade costruite in vista delle […] L'articolo Russia: i piloti Toro Rosso alla vigilia del weekend di Sochi sembra essere il ...