Vigili | a Napoli l?auto tecnologica «osserva» e fa la multa

Sosta selvaggia e false assicurazioni : a Napoli i Vigili con le telecamere : La polizia municipale di Napoli, come si legge in una note del Comune, si è dotata di nuove apparecchiature per la rilevazione elettronica delle infrazioni al codice della strada. Il nuovo...

Napoli - accuse inviate in anonimo contro i Vigili urbani. 'Auto di servizio usate come taxi e multe anomale' : Gestione dei soldi delle multe non proprio trasparenti e auto di servizio usate come taxi . Queste sono alcune delle pesanti irregolarità denunciate in modo anonimo con un esposto inviato alla procura ...

Scudetto - Higuain e quella strana ‘richiesta culinaria’ di Ancelotti : Gattuso risponde a 360° alla Vigilia di Napoli-Milan : Fra argomenti seri, come Scudetto e il ruolo di Higuain, e un po’ di ironia sul rapporto e le telefonate con Ancelotti, Gattuso risponde alle domande dei media nella conferenza stampa della vigilia di Napoli-Milan alla vigilia di della super sfida fra Napoli e Milan, l’allenatore rossoner Gennaro Gattuso si è presentato in conferenza stampa per rispondere alla domande dei media. Per il Milan sarà la prima sfida della stagione, ...

Napoli - Edenlandia assediata dagli abusivi : blitz dei Vigili - scattano sei denunce : Edenlandia di nuovo aperta, parcheggiatori da subito alla carica. Ne hanno beccati in flagranza 6, sorpresi mentre indirizzavano gli automobilisti, e incassavano il pagamento, nel viale che porta...

Napoli - Ancelotti : "Vigilia emozionante. Il mercato? Abbiamo raggiunto i nostri obiettivi" : A poche ore dal debutto in casa della Lazio, il tecnico di Reggiolo non nasconde qualche dubbio di formazione: ''Sono felice di averne, significa che tutti meritano di giocare''

Terremoto - scossa di magnitudo 5.2 in Molise : paura a Napoli - tante chiamate ai Vigili : La Sala operativa dei Vigili del Fuoco presa d’assalto dalle telefonate, ma al momento non si registrano danni a Napoli – se si eccettua qualche cedimento di intonaco senza conseguenze – per effetto della scossa di Terremoto con epicentro nel Molise. Il sisma e’ stato avvertito in diverse zone della citta’ e anche nell’isola di Procida. Un’altra scossa, di magnitudo 2.2, era stata registrata dai ...

Napoli - Cani maltrattati a due passi dalla Prefettura : blitz di Vigili urbani e Asl : “Tre Pitbull, un Rottweiler e un pastore tedesco legati a catene corte di un metro e mezzo, nel centro di Napoli, a due passi dalla Prefettura”. Lo denuncia Marialuisa Gentile, referente locale della onlus Animalisti Italiani. “Detenere degli animali in quelle condizioni – prosegue – è maltrattamento animale. È evidente l’incompatibilità con il comportamento della specie di riferimento. L’animale, impossibilitato a ...