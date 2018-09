Video Roma Lazio | 3-1 | | highlights e gol della partita | Serie A | 7giornata

Video/ Roma Lazio (3-1) : highlights e gol della partita (Serie A - 7^ giornata) : Video Roma Lazio (3-1): highlights e gol della partita, le immagini salienti del derby di Serie A valido per la 7^ giornata all'Olimpico (sabato 29 settembre)(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 03:03:00 GMT)

Highlights Serie A : Derby tra Roma e Lazio 3-1 – Video : Highlights Serie A del Derby tra Roma Lazio terminato 3-1 per i giallorossi di Di Francesco che si riscattano dopo il periodo No delle prime giornate. Il 4 a 0 al Frosinone e questo 3 a 1 alla Lazio ridanno piena fiducia all’ambiente giallorosso e al suo tecnico. Ecco il Video degli Highlights del Derby […] L'articolo Highlights Serie A: Derby tra Roma e Lazio 3-1 – Video proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale ...

Gol Kolarov - la Roma torna in vantaggio con la botta dal limite del serbo [Video] : Aleksander Kolarov ha riportato avanti la Roma con una gran conclusione mancina su punizione dal limite dell’area. Nell’occasione probabilmente non perfetto il piazzamento del portiere biancocelesti Strakosha. #RomaLazio IL 2-1 di #Kolarov al 71′ #Scrivoquandovoglio pic.twitter.com/snBleUxHHs — ScrivoQuandoVoglio (@ScrivoQuandoVog) 29 settembre 2018 SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO ...

Punizione magnifica di Kolarov! Gol pazzesco dal limite dell’area : Roma-Lazio è 2-1! [Video] : Alexander Kolarov porta in vantaggio la Roma grazie ad un pazzesco calcio di Punizione dal limite dell’area: il terzino giallorosso firma un gol pazzesco Gol e spettacolo nel derby della Capitale, tante le emozioni che si susseguono l’una dietro l’altra. Dopo il clamoroso errore di Fazio che ha regalato ad Immobile il gol del pareggio, la Roma torna subito in vantaggio grazie ad una Punizione magistrale segnata da ...

Roma avanti... di tacco! Pellegrini sblocca il derby in maniera clamorosa [Video] : Lorenzo Pellegrini sblocca il derby della Capitale: Roma in vantaggio sulla Lazio grazie ad un pazzesco colpo di tacco Sul finire del primo tempo, il derby della Capitale si sblocca in maniera ...

Roma-Lazio - le bandiere dei tifosi giallorossi accolgono le squadre all’ingresso in campo [Video] : I tifosi della Roma hanno iniziato a sventolare le proprie bandiere, accogliendo così l’ingresso in campo delle due squadre. Il derby, quindi, inizia proprio come una festa. A proposito di feste, Daniele De Rossi, capitano dei padroni di casa, quest’oggi celebra il suo derby numero trenta. “Giallorossa al ciel s’innalza. È lei che fa la storia” #RomaLazio #ASRoma pic.twitter.com/p1L2yiBV9L — Giulio Cupellaro ...

