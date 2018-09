VIDEO Gol meraviglioso di Kessié in Sassuolo-Milan | pirotecnico coast to coast del

Gol Suso - lo spagnolo torna al gol dopo 1700 minuti con una magia dal limite [VIDEO] : Gol Suso – Nei tabelloni alla voce “marcatori” il suo nome mancava da febbraio, ma stasera Suso finalmente è tornato al gol dopo 1700 minuti. Il numero 8 del Milan ha ricevuto un lancio di Bonaventura, ha promesso la sfera dall’assalto di Ferrari, si è accentrato e ha scaricato un mancino all’incrocio, non lasciando alcuna possibilità di replica a Consigli. Scusate, possiamo parlare del gol di #Suso?! ...

Gol Kessie : coast to coast dell'ivoriano - 1-0 Milan [VIDEO] : Gol Kessie – Il Milan sblocca il risultato al Mapei Stadium. I rossoneri partono in contropiede con Kessie che, dopo aver vinto un contrasto con Locatelli, parte in percussione fino al limite dell'area neroverde, da dove fa partire un sinistro su cui Consigli non può arrivare. #SassuoloMilan 0-1 #SerieATim pic.twitter.com/pQnJRQg6KV — Andersinho Marques (@Andersinho_ITA) 30 settembre 2018

Gol Gervinho - la velocità dell’ivoriano è letale per la difesa dell’Empoli [VIDEO] : Gol Gervinho – Grazie alla marcatura di Gervinho, il Parma è passato in vantaggio sull’Empoli nel match del “Tardini”. L’attaccante ivoriano ha ricevuto in profondità da Barillà, è entrato in area e ha battuto Terracciano in uscita incrociando sul secondo palo. Buon primo tempo per i crociati, mentre i toscani di Andreazzoli sono già costretti ad inseguire. Parma’s first goal vs Empoli #parmaempoli ...

Diretta/ Parma Empoli (risultato live 1-0) streaming VIDEO e tv : gol di Gervinho - palo di Zajc! : Diretta Parma Empoli, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che allo stadio Tardini è valida per la 6^ giornata della Serie A(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 18:40:00 GMT)

DIRETTA/ Parma Empoli (risultato live 0-0) streaming VIDEO e tv : Barillà e Zajc a caccia del gol : DIRETTA Parma Empoli, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che allo stadio Tardini è valida per la 6^ giornata della Serie A(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 18:19:00 GMT)

DIRETTA/ Alessandria-Lucchese (risultato live 0-0) streaming VIDEO e tv : primo tempo senza gol : DIRETTA Alessandria-Lucchese, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C, seconda giornata del girone A(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 17:10:00 GMT)

Gol Ciano - il Frosinone accorcia le distanze [VIDEO] : Gol Ciano – L'uno-due firmato Piatek ha dato un duro colpo al Frosinone, ma i ciociari reagiscono e riescono ad andare in gol con Ciano, che dal dischetto mostra freddezza spiazzando il portiere genoano. Si va al riposo sul 2-1 per il Genoa. Le penalty transformé par Camillo Ciano pour Frosinone 1-2 #FrosinoneGenoa pic.twitter.com/fTRc2SlgPZ — FrSerieA Goals (@FrSerieAGoals) 30 settembre 2018

Gol Piatek - il polacco del Genoa non si ferma più : doppietta anche contro il Frosinone [VIDEO] : Gol Piatek – Il centravanti del Genoa è inarrestabile: ottavo gol in sei partite (dodici in sette considerando anche il match di Coppa Italia). contro il Frosinone, infatti, è arrivata la seconda doppietta in campionato: Piatek in questo momento sembra in grado di trasformare in gol tutti i palloni che gli passano accanto. Ecco i due gol. L'ouverture du score de Piatek encore et toujours pour Genoa 0-1

Gol Maniero - il Cosenza in vantaggio : tifosi scatenati [VIDEO] : Gol Maniero – Si sta giocando una giornata importante valida per il campionato di Serie B, in campo il Cosenza che cerca la prima vittoria nel torneo cadetto, di fronte il Perugia. I calabresi passano in vantaggio, il marcatore è stato Maniero che ha fatto esplodere i tifosi di casa. Adesso gli ospiti chiamati alla reazione mentre i padroni di casa proveranno a raddoppiare.

Diretta / Giana Erminio-Sambenedettese (risultato live 0-0) streaming VIDEO e tv : gol annullato ai lombardi! : Diretta Giana Erminio-Sambenedettese, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C, seconda giornata del girone B(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 14:45:00 GMT)

Il primo gol di Claudio Marchisio con lo Zenit San Pietroburgo : l’ex Juventus è già decisivo! [VIDEO] : Nella partita contro l’Anzhi, Claudio Marchisio ha siglato il suo primo gol con la maglia dello Zenit San Pietroburgo: il centrocampista ex Juventus è subito decisivo Dopo 3 partite di campionato, Claudio Marchisio firma già il suo primo gol con la maglia dello Zenit San Pietroburgo. Il centrocampista ex Juventus, passato da qualche settimana nel massimo campionato russo, ha siglato nel pomeriggio, contro l’Anzhi, la sua prima ...

Gol Santander - il bolide del Ropero spacca la porta di Scuffet [VIDEO] : Gol Santander – Sono bastate poche gare perché venisse definito come un brocco da tanti, ma Federico Santander, centravanti paraguaiano del Bologna, sta iniziando a prendersi le sue rivincite. Dopo il gol alla Roma di sette giorni fa, oggi l'attaccante rossoblu ha replicato contro l'Udinese: riceve palla da Svanberg, effettua un controllo orientato e scarica un missile terra-aria che elude il tentativo di intervento da

Gol Pussetto - Udinese avanti sul Bologna [VIDEO] : Gol Pussetto – I friulani sbloccano il match, passando in vantaggio sul Bologna. All’altezza del centrocampo, De Paul alza la testa e trova con un lancio millimetrico Pussetto, il quale mette giù col petto e batte Skorupski con un tocco di esterno. Dopo la beffa del rigore non concesso per l’atterramento di Svanberg, il Bologna adesso è sotto. #BolognaUdinese pic.twitter.com/Kh7AvX7eHs — äþ?úlläh (@Abdux_100) 30 ...

VIDEO/ Casertana Catanzaro (2-1) : highlights e gol della partita (Serie C 4^ giornata) : Video Casertana Catanzaro (risulato finale 2-1): highlights e gol della partita, valida per la 4^ giornata della Serie C girone C. Rossoblu avanti con Castaldo e D'Angelo.(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 12:32:00 GMT)