Victoria 2 seconda puntata | trama e anticipazioni 30 settembre 2018

Victoria 2 - Seconda Stagione. Seconda Puntata! : La prima puntata della fiction Victoria 2, è stata un grande successo e adesso cresce l’attesa per la messa in onda della Seconda. Due nuovi appassionanti episodi verranno trasmessi, sempre sulla stessa rete Mediaset, Canale 5. Ci attendono tante novità e nuovi colpi di scena. Dopo il successo ottenuto con la messa in onda della prima puntata della fiction Victoria 2, adesso cresce l’attesa per il seguito. La Seconda puntata, sarà ...

Victoria 2 - arriva in chiaro la seconda stagione : Dopo essere andata in onda su laF, arriva in chiaro su Canale 5 la seconda stagione di Victoria: dramma in costume basato sui diari personali della leggendaria regina inglese. Nelle nuove puntate l’attrice protagonista Jenna Coleman è affiancata da nuovi ingressi nel cast, fra cui Diana Rigg, la Regina di Spine in Game of Thrones. La serie kolossal di Itv, di cui è già in lavorazione la terza stagione, andrà in onda da domenica 23 settembre ...

Victoria 2 - anticipazioni seconda puntata di domenica 30 settembre 2018 : anticipazioni fiction VICTORIA 2, trama seconda puntata di domenica 30 settembre 2018 (in prima serata su Canale 5): La crisi e il malcontento sono in aumento nel Paese e VICTORIA, dopo aver recepito le rimostranze di un tessitore di seta di Spitalfields, decide di fare qualcosa in merito e, non volendo seguire i consigli di Peel e Albert, mette a punto un piano: un fantastico ballo medievale dove i partecipanti devono indossare costumi in seta ...

Victoria : la seconda stagione da stasera su Canale 5 : Riparte con la seconda stagione la serie tv britannica: Victoria. Scopriamo cosa rivelano le trame dei due episodi in onda stasera.

Victoria 2 - Seconda Stagione. Prima Puntata! : E’ finalmente terminata l’attesa, domenica torna in onda la nuova stagione della serie tv Victoria, che lo scorso anno ha conquistato il pubblico italiano. Inizia così la Seconda stagione, con 8 episodi più uno special, per un totale di 5 puntate, in onda ogni domenica su Canale 5. Dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno, domenica 23 settembre 2018 alle ore 21:25, sempre su Canale 5 andrà in onda la Prima puntata della ...

Victoria - la serie : il 23 settembre su Canale 5 i primi due episodi della seconda stagione : L'attesa è ormai terminata: da domenica 23 settembre in prima serata su Canale 5 andranno in onda i primi due episodi della seconda stagione della fiction 'Victoria', con protagonista principale l'attrice Jenna Coleman nei panni della giovane regina d'Inghilterra che visse nel 1800. La prima stagione di questa serie tv è stata trasmessa sul Canale Mediaset a partire dal mese di dicembre del 2017 ed è stata molto apprezzata dai telespettatori che ...