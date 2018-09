Victor Campenaerts pensa al Record dell' Ora | il primo test ' è andato bene'

Ciclismo - Europei 2018 : Victor Campenaerts si conferma campione per centesimi. Filippo Ganna 12mo : Un anno dopo Victor Campenaerts si conferma campione d’Europa della cronometro per quanto riguarda il Ciclismo su strada. In quel di Glasgow il corridore belga parte con i favori del pronostico e riesce a mantenere il titolo al termine di una prova davvero entusiasmante, vinta per pochissimi centesimi ai danni dell’iberico Jonathan Castroviejo. È proprio il colpo di reni a risultare decisivo sul traguardo della capitale ...