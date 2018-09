Verissimo | Iva Zanicchi senza freni | ha svelato alcuni retroscena “piccanti” di coppia

Marco Bocci a Verissimo : "Ho rischiato la vita per herpes arrivato al cervello"/ Il successo Liberi sognatori : Marco Bocci, ai microfoni di Verissimo, racconta a Silvia Toffanin il dramma vissuto qualche mese fa: "in serio pericolo per un herpes arrivato al cervello".(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 23:23:00 GMT)

Iva Zanicchi senza freni a Verissimo : «A una certa età si alza tutto - la pressione - il colesterolo - ma quello non si alza...» : Iva Zanicchi senza freni a Verissimo. L'artista, poco prima dell'esordio di stasera come giudice a Tu si que vales, si è raccontata in una lunga intervista a Silvia Toffanin. E ha...

Verissimo - Iva Zanicchi sulla De Filippi : “È un macigno…” : Iva Zanicchi ospite a Verissimo parla di Maria De Filippi Stasera su Canale 5 inizierà la nuova edizione di Tu si que vales. E in giuria non ci sarà, come molti sapranno ormai a menadito, Mara Venier, la quale è impegnata alla conduzione di Domenica In su Rai Uno. Al posto quindi della popolare presentatrice di origini venete ci sarà in giuria nientepopodimeno che l’amatissima cantante di Ligonchio Iva Zanicchi. Quest’ultima, proprio ...

Marco Bocci a Verissimo - l’anteprima di Solo 2 e il ricordo della malattia (video) : “Un herpes arrivato al cervello” : A pochi giorni dal debutto di Solo 2 su Canale5, Marco Bocci a Verissimo ha ripercorso l'ultimo anno in cui, oltre a lavorare molto su vari set e in tv, ha dovuto affrontare un malore rivelatosi piuttosto serio. La scorsa primavera, quando era giudice al serale di Amici di Maria De Filippi, l'attore umbro è stato ricoverato per alcuni giorni per curare un'infezione. Raccontando l'episodio, Bocci ha spiegato le cause che l'hanno portato in ...

Francesco Totti a Verissimo con "Un Capitano"/ Spalletti? Siamo arrivati quasi alle mani... : Francesco Totti racconta a Verissimo tanti aspetti segreti della sua carriera, dai rapporti tesi con Pavel Nedved, Mario Balotelli e Luciano Spalletti. (Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 08:00:00 GMT)

Marco Bocci a Verissimo : “Un banale herpes mi è arrivato al cervello” : “Un banale herpes mi è arrivato al cervello”. Marco Bocci racconta così la disavventura vissuta qualche mese fa, quando è stato ricoverato d’urgenza in ospedale. L’attore, che in quei giorni era impegnato in tv come giudice di Amici, aveva disertato diverse puntate del talent e la sua assenza aveva preoccupato molto i fan. Poco dopo Marco Bocci aveva pubblicato su Instagram un video in cui appariva molto provato, in una ...

Verissimo - Lory Del Santo : ‘Loren soffriva di anedonia - per questo si è tolto la vita’ : “Il suo cervello si è spento, non riusciva più a prendere una decisione, si è tolto la vita. Il mio figlio più piccolo non c’è più” Lory Del Santo racconta nello studio vuoto di Verissimo la terribile tragedia che l’ha colpita un mese fa, la morte di Loren, il figlio 19enne. E spiega i motivi che hanno causato questa tragedia. Lory Del Santo: ‘Non voglio più vivere nella menzogna’ “La prima cosa che ti ...

Irina Shayk/ "Se mi sposo? Non parlo della mia vita privata" : l'intervista a Verissimo : Irina Shayk intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo: l'ex compagna di Cr7 è stata ammirata sul red carpet nell'ultimo festival del cinema di Venezia(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 18:30:00 GMT)