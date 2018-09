ilfattoquotidiano

: Venezia diventa un problema per il M5s: comitato No Grandi Navi contro il cambio di linea grillino su chiusura dell… - fattoquotidiano : Venezia diventa un problema per il M5s: comitato No Grandi Navi contro il cambio di linea grillino su chiusura dell… - Cascavel47 : Venezia diventa un problema per il M5s: comitato No Grandi Navi contro il cambio di linea grillino su chiusura dell… -

(Di domenica 30 settembre 2018) Tutti a, per manifestare con giochi sull’acquale. Si rinnova l’appuntamento di protesta per un turismo diportisticoto sempre più rapace e invasivo. L’inizio è alle 16 di domenica 30 alle Zattere. IlNo-ha invitato a partecipare con qualsiasi tipo di imbarcazione, canoe, kayak, barche a vela, a remi, a motore, perfino con i pattini balneari. Tutti addobbati a festa. Ma quest’anno l’iniziativa, preceduta da un’assemblea di enti e associazioni ai Magazzini del Sale, si caratterizza anche per un attacco al Movimento Cinque Stelle. Per la prima volta è al governo e quindi in grado di fare le scelte che potrebbero buttar fuori dalla Laguna i bestioni del mare, che invece continuano a transitare per il Bacino di San Marco e portano settimanalmente adecine di migliaia di turisti. Non a caso ...