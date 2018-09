Veleno d’api | crema e unguento

ideegreen

(Di domenica 30 settembre 2018) A cosa serve iled è poi vero che fa bene o è una delle tante invenzioni del marketing che si sentono in giro? Un, per giunta di api, potrà mai portare dei benefici? Sì, ne porta, e anche diversi. Non è una notizia recente, questa sostanza viene usata tradizionalmente da anni, soprattutto nell’Europa dell’Est, forse per questo che ad alcuni di noi la cosa può sembrare nuova. (altro…)d’api:Idee Green.