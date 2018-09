Vela – Regata del Conero | la 19ª edizione a Pendragon VI – Morandi Group

sportfair

: Rebel e Lady Day 998 si aggiudicano la Settimana Velica Internazionale - Veladuepuntozer : Rebel e Lady Day 998 si aggiudicano la Settimana Velica Internazionale - Veladuepuntozer : Audi Italian Sailing League Final: vince il Circolo Vela Bari - Veladuepuntozer : Audi Italian Sailing League, il Circolo della Vela Bari è campione nazionale -

(Di domenica 30 settembre 2018)delVI –vince la 19ª. Numeri in crescita rispetto alle scorse edizioni: centosessantaquattro imbarcazioni a vele spiegate lungo la Riviera del. Tanti appassionati hanno seguito lada terra, in mare divertimento e sana competizione La 19ªdelladel, appuntamento immancabile con laper la città di Ancona, è un successo: alle 11 di questa mattina, la scalinata del Passetto era gremita di persone, appassionati e curiosi, radunatisi per assistere alla partenza della. Molto numerosa anche la flotta in acqua: centosessantaquattro imbarcazioni da tutta Italia, molte delle quali in rotta verso la Barcolana di Trieste, che si sono fermate ad Ancona per partecipare ad una delle manifestazioni più significative del medio-Adriatico. Veronica Benigni Il primo tagliare il traguardo della 19^ ...