Vela – J 70 World Championship | trionfa l’americana Africa di Jud Smith | ottavo posto per

Vela - J/70 World Championship 2018 : si va verso una finale a “stelle e strisce” : Vela, J/70 World Championship 2018: i primi 5 posti della classifica sono occupati da barche statunitensi che stanno dominando la competizione Con tre prove ancora da disputare, che con ogni probabilità diventeranno due a causa dell’orario limite fissato per le 14.30, appare evidente che il prossimo campione del mondo J/70 parlerà lo slang a stelle e strisce: con undici risultai nella score line, infatti, i primi cinque posti del ...

Vela – J/70 World Championship 2018 : a Marblehead i ‘Terrible’ recuperano terreno : Alla World Championship 2018 di Marblehead situazione fluida: i ‘Terrible’ in recupero Dieci nodi di vento da nord-est, in aumento nel corso del pomeriggio, hanno accompagnato la terza giornata del Campionato del Mondo J/70, evento organizzato dall’Eastern Yacht Club di Marblehead che giungerà a conclusione sabato 29 settembre. La battaglia per contendersi il titolo iridato, che vede coinvolta una flotta composta da oltre ...

Vela – J/70 World Championship : Petite ed Enfant Terrible-Adria Ferris al top dopo la giornata d’apertura : J/70 World Championship 2018: a Marblehead, Petite ed Enfant Terrible-Adria Ferris al top al termine di una giornata epica In cinque anni di regate la classe J/70 non si era mai trovata a fronteggiare condizioni come quelle che hanno segnato la giornata di apertura del J/70 World Championship, organizzato dallo Easter Yacht Club di Marblehead, una quarantina di chilometri a nord di Boston. Vento teso da sud e Oceano formato, tra ...

World War 3 : riVelati i requisiti minimi e consigliati per PC : Sono finalmente stati resi pubblici i requisiti di sistema minimi e consigliati per World War 3. Il titolo, riporta DSOgaming, è atteso il 19 ottobre per PC in Accesso Anticipato, naturalmente su Steam.Farm 51 ha dunque pubblicato i requisiti minimi e consigliati per il gioco che, realizzato in Unreal Engine 4, avrà un impano grafico di livello.Vediamo di seguito le specifiche:Read more…

One Piece World Seeker : il nuovo trailer riVela informazioni sulla storia e introduce due nuovi personaggi : Isaac, il direttore della prigione, ha aiutato a ricostruire l'isola dopo la guerra, usando la scienza e aumentando il suo benessere e l'influenza grazie a questo. Luffy e i suoi compagni hanno fatto ...

One Piece World Seeker : il nuovo trailer riVela informazioni sulla storia e introduce due nuovi personaggi : Bandai Namco Entertainment Europe ha condiviso oggi un nuovo trailer per One Piece World Seeker. Il video rivela nuove informazioni sulla storia e introduce due nuovi personaggi originali pensati da Oda, il creatore di One Piece.Eiichiro Oda - il creatore di One Piece è stato coinvolto fin dall'inizio nel progetto e nell'origine del gioco. Ha supervisionato la storia e pensato due personaggi originali, Jeanne e Isaac, che saranno il focus ...

Vela – World Cup Series 2019 : ad Enoshima tre italiani a caccia del podio : World Cup Series 2019: tre italiani in area podio ad Enoshima Dopo le prime due giornate con vento stabile sopra i 12 nodi, oggi, ad Enoshima, il vento dapprima su 5-8 nodi è poi calato sotto i 4, impossibilitando il completamento del programma, anche se tutte le classi, tranne solo i Laser Radial, hanno concluso almeno una prova. Sono sempre in testa Ruggero Tita e Caterina Banti (SV Guardia di Finanza/CC Aniene), registrano oggi 4, 6 e ...

Vela – World Cup Series : prima giornata di regate a Enoshima - ottima partenza degli azzurri in gara : prima giornata di regate per il primo evento ufficiale nelle acque olimpiche di Tokyo 2020, l’Enoshima World Cup Series degli oltre 400 velisti presenti, i neo incoronati Campioni del Mondo hanno confermato il loro stato di forma conquistando i primi posti in classifica, e anche tra i nostri atleti molti si sono da subito messi in evidenza, con tre in testa alle loro classifiche ed altri nei primi dieci posti. Nella classe Nacra 17 i primi ...

Vela – Al via oggi le regate della World Cup Serie 2019 ad Enoshima : World Cup Series 2019: prime regate oggi ad Enoshima Partono oggi le regate della prima tappa delle World Cup Series 2019, ed il primo evento del nuovo anno si tiene proprio sulle acque che ospiteranno la Vela alle Olimpiadi di Tokyo 2020, Enoshima. A circa un mese dal Campionato del Mondo a classi unificate di Aarhus, continua qui il viaggio dei numerosi velisti verso i Giochi Olimpici giapponesi che si terranno qui tra meno di due anni. ...

Vela : Melges World League - Mascalzone 2/o : Il calendario di Mascalzone in Melges 32 prosegue con il Campionato del mondo, in programma a Cagliari. Grazie al contributo di diversi velisti, a partire da Goodison , tattico, ; Favini , randa, ; ...

Vela : Melges World League - Mascalzone 2/o : Il calendario di Mascalzone in Melges 32 prosegue con il Campionato del mondo, in programma a Cagliari. Grazie al contributo di diversi velisti, a partire da Goodison , tattico, ; Favini , randa, ; ...

Vela : Melges World League - Mascalzone 2/o : Il calendario di Mascalzone in Melges 32 prosegue con il Campionato del mondo, in programma a Cagliari. Grazie al contributo di diversi velisti, a partire da Goodison, tattico,; Favini, randa,; ...

Vela – Aarhus World Championships 2018 - domani le medal race : Aarhus World Championships 2018: domani le medal race di Nacra 17 ed RS:X maschile e femminile Nella penultima giornata del Campionato del Mondo di Vela a classi unificate di Aarhus, gli unici a scendere in acqua sono stati i migliori dieci equipaggi degli skiff maschili e femminili e i migliori 20 kiter, le prime dieci ragazze ed i primi dieci ragazzi. Le Campionesse del Mondo della classe 49er FX sono le olandesi Annemiek Bekkering e ...

Vela – Aarhus World Championship 2018 : l’Italia continua a staccare pass per Tokyo 2020 : Aarhus World Championship 2018: altre tre qualifiche per l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020: Nacra 17 ed Rs:X maschile e femminile Sono tre le qualifiche che arrivano oggi da Aarhus, dove è giunto alla fase finale il Campionato del Mondo di Vela a classi unificate: l’Italia è qualificata alle Olimpiadi di Tokyo 2020 anche nelle classi RS:X maschile, RS:X femminile con Marta Maggetti e il Nacra 17 con Ruggero Tita e Caterina ...