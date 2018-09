Valerio | 15 anni | morto sotto il treno | il papà | ' E' stato ucciso | qualcuno l' ha spinto'

Gf Vip 3 - Giulia Salemi apprezza Valerio Merola : "Se avesse 30 anni in meno..." (video) : Nella casa del Grande Fratello Vip, prime confessioni fra inquilini. Si sviluppano le conoscenze e le dinamiche si fanno interessanti. Durante una conversazione fra Giulia Salemi, la Marchesa Daniela del Secco d'Aragona e Benedetta Mazza, la concorrente italo-iraniana ha fatto una rivelazione alla showgirl parlando di una sbirciatina intima: Ieri avevi la gonna, Merola ti guardava le mutande!Anche tu, potevi mettere le mutande nere anziché ...

Copertina e tracklist di Dieci - il nuovo album di Valerio Scanu per i 10 anni di carriera : Sono già trascorsi Dieci anni dalle prime canzoni di Valerio Scanu e l'artista festeggia nel 2018 con l'album Dieci, in occasione del suo primo decennio di carriera. Dieci è il titolo del suo prossimo album, disponibile dal prossimo 5 ottobre in versione fisica e digitale e in tutte le piattaforme streaming su etichetta NatyLoveYou, in distribuzione con Believe. Valerio Scanu è un artista indipendente e ha fondato negli scorsi anni la sua ...

Dieci è il nuovo album di Valerio Scanu in uscita ad ottobre per i 10 anni di carriera : Uscirà il 5 ottobre il nuovo album di Valerio Scanu. Il nuovo disco del cantautore sardo si intitolerà Dieci e parlerà d'amore in tante forme differenti. Non è soltanto quel sentimento che ci lega ad un'altra persona, è qualcosa di più. É un'attitudine da cui scaturisce la nostra visione del mondo, il modo con cui ci rapportiamo con noi stessi e con tutto ciò che ci circonda. In Dieci, Valerio Scanu non ha voluto scrivere. La sua decisione è ...

“Sognavo la Grecia” : a 13 anni Valerio fa 150 km in bici. Aveva segnato le tappe sull’atlante : La vicenda di Valerio, il ragazzino di tredici anni scomparso dalla sua casa nella provincia di Trento e ritrovato ore dopo nella provincia di Rovigo. Era uscito di casa con la bici e, a quanto pare, il suo obiettivo era raggiungere il mare della Grecia. Poi dopo la vacanza sarebbe tornato a casa.Continua a leggere

Valerio - 13 anni - fugge di casa e percorre 150 km in bici. "Volevo vedere il mare" : Tra Lavarone, provincia di Trento, e Atene passano quasi 2mila chilometri. Valerio, tredicenne armato di una mountain bike, un atlante, acqua e frutta, voleva correrli tutti per vedere il mare. È scappato di notte, quando il padre faceva il turno di lavoro e la famiglia dormiva. Lo hanno preso a Badia Polesine, provincia di Rovigo, 36 ore dopo la partenza, a 150 chilometri di distanza, quattro volte una maratona.Le ricerche erano iniziate ...

