Urban Vision | bis autunnale con ' Water Way'

Mercedes Vision Urban ETIC : svelato Il trasporto nella città del futuro [FOTO] : Questo concept darà vita ad una flotta di veicoli capaci di guidarsi autonomamente, i cui percorsi vengono pianificati in modo flessibile ed efficiente sulla base delle attuali necessità di trasporto Con Vision URBANETIC , Mercedes presenta una strategia di mobilità rivoluzionaria che si spinge ben oltre i veicoli autonomi come li intendiamo oggi. Vision URBANETIC elimina la barriera fra trasporto di passeggeri e trasporto di merci, ...

Mercedes-Benz - Con Vision Urbanetic - uno sguardo sul futuro delle città : Si chiama Vision Urbanetic ed è un concept di mobilità della Mercedes-Benz basato su veicoli modulari e autonomi, che vuole andare verso il futuro con idee innovative, come quella di eliminare la separazione tra persone in movimento e trasporto merci. In sostanza, lidea è quella di utilizzare mezzi di trasporto a richiesta, sostenibili ed efficienti, puntando a un approccio innovativo per soddisfare le esigenze delle imprese e delle persone, che ...