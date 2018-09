Uragano “Zorbas” | barcone di migranti si rovescia nell’Egeo | almeno 5 morti | il bilancio

Maltempo - l’ Uragano “Zorbas” spaventa la Grecia : tre dispersi : Tre persone risultano disperse in Grecia per il potente uragano che si sta abbattendo nel Mediterraneo, accompagnato da forti piogge. L’uragano “Zorbas” procede verso nord-est e sta investendo le isole dell’Egeo e la Grecia centrale. La protezione civile oggi ha riferito che le zone maggiormente colpite finora sono state le città di Corinto e Argo, nel Peloponneso, e l’isola di Evia, dove tre persone rispetto ...

