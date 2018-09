United da incubo | mai inizio peggiore in Premier League

L’incubo di Wilfried Zaha : “al Manchester United convinti che mi facessi la figlia dell’allenatore. Ecco cosa accadde” : Il presunto flirt con la figlia di David Moyes e le difficoltà di ambientamento al Manchester United: come il ‘Teatro dei sogni’ divenne l’incubo di Wifried Zaha Arrivato al Manchester United nel 2013, Wilfried Zaha sembrava destinato a diventare un nuovo crack del calcio mondiale: velocissimo, in possesso di buona tecnica e con un dribbling niente male per la sua giovane età. In poco tempo però, il sogno di sfondare con ...