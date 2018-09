Un Sorriso per il Ponte colora la città

NADIA TOFFA - LITE SU INSTAGRAM PER IL TUMORE/ Foto - Alessandra Amoroso : "portare un Sorriso non ha mai..." : NADIA TOFFA sbotta su INSTAGRAM per rispondere alle polemiche degli ultimi giorni. "Il cancro è un dono? Non ho mai sostenuto di essere stata fortunata ad ammalarmi". (Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 13:20:00 GMT)

Un Sorriso per il Ponte : il centro città diventa una ludoteca : Ssarà allestito l'ospedale dei pupazzi dove i bimbi avranno modo di prendere confidenza con le pratiche sanitarie per superare la paura Molti anche gli spettacoli, per tutti i gusti: teatrali, di ...

Stasera tutto è possibile - il programma che punta al puro gioco e al Sorriso : l'oasi per chi rifugge da "sfide-liti-talent-reality" : E' tornato "Stasera tutto è possibile", la nuova edizione del programma di Rai Due condotto da Amadeus e ha mantenuto inalterata la sua formula. Un programma che punta sul divertimento leggero e sull'improvvisazione dei protagonisti di ogni sera, pronti a mettersi alla prova con una serie di sfide (senza squadra e vittoria finale). Il senso del programma è proprio questo: il puro gioco. In un'era di programma che vedono contrapposti giocatori, ...

'In volo per un Sorriso' : in alta quota con i bambini del Regina Margherita : Sabato 22 settembre 2018, presso aeroclub di corso Marche si è ripetuto per il nono anno l'evento "In volo per un sorriso" dedicato ai bambini dell'Ospedale infantile Regina Margherita di Torino ed ai ...

Eleonora - tetraplegica e ipovedente per un errore medico. Finalmente arriva un Sorriso : “E’ un vegetale, ha bisogno di assistenza 24 ore su 24, ha dolori atroci con l’aggravante che non può esprimersi. E’ in continuo stato di tensione muscolare. E così, i dottori sono costretti ad aprire, tagliare i tendini e richiudere per alleviare un po’ il dolore.”.Un calvario lungo dieci anni, fatti di interventi sofferenza iniziato nella notte tra il 2 e il 3 dicembre del 2008 quando Eleonora Gavazzeni venne alla luce dopo un travaglio ...

Svelato il poster di Grey’s Anatomy 15 - illuminato dal Sorriso di Meredith per la nuova stagione dell’amore : Sarà "la stagione dell'amore", ha assicurato la showrunner Krista Vernoff, e il poster di Grey's Anatomy 15 sembra anticipare proprio quest'intenzione. 15 stagioni di sentimenti, recita il claim che accompagna l'annuncio del ritorno del medical drama in tv il 27 settembre su ABC negli Stati Uniti (insieme alla première de Le Regole del Delitto Perfetto 5). Il nuovo capitolo, che vedrà la protagonista Meredith Grey aprirsi all'amore dopo ...

Trapianto di faccia su uomo 100 chirurghi per un Sorriso : 'Interventi così delicati - ha aggiunto Borsuk - sono il compimento di anni di meticoloso e coordinato lavoro di un team incredibile che ha unito scienza, tecnologia, arte ingegneristica per riuscire ...

Storico trapianto di faccia su uomo 100 chirurghi per ridargli il Sorriso : 'Interventi così delicati - ha aggiunto Borsuk - sono il compimento di anni di meticoloso e coordinato lavoro di un team incredibile che ha unito scienza, tecnologia, arte ingegneristica per riuscire ...

Storico trapianto di faccia per un uomo : un'equipe di 100 chirurghi gli ha ridato il Sorriso : 'Interventi così delicati - ha aggiunto Borsuk - sono il compimento di anni di meticoloso e coordinato lavoro di un team incredibile che ha unito scienza, tecnologia, arte ingegneristica per riuscire ...

Ginnastica ritmica - Sorriso Italia : l’argento ai campionati mondiali di Sofia vale il pass per Tokyo 2020 : Il secondo posto ottenuto nell’all-around dei campionati mondiali di Sofia permette alle azzurre di qualificarsi per Tokyo 2020 Splendido risultato per la Nazionale Italiana di Ginnastica ritmica, le Leonesse infatti vincono uno splendido argento ai campionati mondiali di Sofia nell’all-around, chiudendo alle spalle della Russia e davanti alla Bulgaria. Un piazzamento che vale per le azzurre anche il pass per i Giochi Olimpici ...

F1 - GP Singapore – Ricciardo perde un secondo e il Sorriso dopo il Q3 : “non so spiegarmi il perchè. Situazione complicata” : Daniel Ricciardo deluso dopo il risultato ottenuto nelle qualifiche del GP di Singapore: l’australiano chiude sesto, una posizione che lo costringerà a dover rincorre i piloti di testa Tanta delusione sul volto di Daniel Ricciardo che fa fatica a sorridere dopo il 6° posto ottenuto nelle qualifiche dl GP di Singapore. L’australiano era partito bene, ma durante il Q3 qualcosa è andato storto. Ai microfoni di Sky Sport, il pilota ...

Karim Asir - il 'Charlie Chaplin' fra le bombe per donare un Sorriso agli afghani : Questo non l'ha distolto dal suo obiettivo: far dimenticare al popolo afghano l'orrore, seguendo l'esempio di tanti altri sosia di Charlie Chaplin nel mondo. Asir si esibisce per le strade della ...

Danilo Toninelli da Bruno Vespa - la rivolta per il Sorriso del ministro sul ponte Morandi : 'Da Tso' : rivolta social contro Danilo Toninelli a Porta a porta . Il ministro delle Infrastrutture è stato ospite di Bruno Vespa per parlare del ponte Morandi e del disastro di Genova e molti grillini duri e ...

Gioconda di Leonardo - l'inquietante scoperta ad Harvard : "Dietro al Sorriso una grave malattia" : La Monna Lisa dalla sua creazione ha tenuto impegnati molti studiosi a causa di alcuni tratti di dubbia interpretazione. Un'altra perplessità, che si aggiunge alla lunga lista, è stata rivelata da Mandeep R. Mehra, ricercatore della Harvard Medical School, ed è quella secondo cui la Gioconda soffris