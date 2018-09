Un mese da solo nel deserto tra Cina e Mongolia

Lavoro domenicale - “nella grande distribuzione è un obbligo. E la busta paga aumenta solo di 70 euro al mese” : L’obbligo di lavorare tutte le domeniche in cambio di una settantina di euro in più in busta paga. Diciannove euro per ogni giorno festivo passato dietro la cassa o tra gli scaffali. Quando va bene, perché spesso il turno dura meno delle canoniche 6 ore e 30. E allora lo stipendio si appesantisce di appena 9 o 10 euro rispetto ai 1.200 netti che sono lo standard per un dipendente a tempo pieno. Per gran parte dei lavoratori del commercio è ...

A Brody resta solo un mese di vita : la famiglia "anticipa" il Natale : Brody ha soltanto due anni, ma la vita è già stata fin troppo dura con lui. Il piccolo, infatti, è gravemente malato. Dopo aver trascorso 98 giorni in ospedale è stato dimesso, ma la prognosi è terribile. Stando alle parole dei medici Brody ha soltanto due mesi di vita. Il tumore è cattivo e Brody fa fatica. Un boccone amaro per la sua famiglia. Difficile da ingoiare. Così i suoi genitori, come ultimo dono, hanno deciso di rendere ...

Non c'è accordo sul decreto Genova a un mese dal crollo del ponte. In Cdm solo un esame preliminare : L'accordo non c'è ancora. E se sarà raggiunto, potrebbe essere al ribasso. Le tante bozze che circolano del decreto legge su Genova vengono modificate di ora in ora, di minuto in minuto. A Consiglio dei ministri in corso, iniziato con ritardo, nessuno tra i ministri ha la certezza che il provvedimento, che dovrebbe dare il via alla ricostruzione del ponte Morandi e mettere nero su bianco gli aiuti alla popolazione, sarà ...

Irpef - il taglio di un punto costa più di 4 miliardi. Ma vale solo 12 euro al mese per i cittadini : MILANO - Spendere più di 4 miliardi per mettere in tasca ai cittadini un beneficio di poco superiore ai 12 euro al mese. E' questo in sintesi l'effetto della ventilata riduzione di un punto ...

Vodafone Special 1000 3GB a 6 euro al mese? Sì - ma solo per alcuni già clienti : Vodafone torna a pensare ai già clienti e sta proponendo l'offerta Vodafone Special 1000 3GB, ammodernata per l'occasione con minuti illimitati, ad alcuni di loro al costo di 6 euro al mese. L'articolo Vodafone Special 1000 3GB a 6 euro al mese? Sì, ma solo per alcuni già clienti proviene da TuttoAndroid.

Tesla : direttore contabilità lascia dopo solo un mese - titolo a picco - -5% - nel pre-mercato : NEW YORK - dopo meno di un mese, il direttore contabilità di Tesla ha deciso di andarsene. Lo ha comunicato il produttore di auto elettriche in un documento depositato presso...

Wind Smart Special 5 : chiamate illimitate e 30GB a 5€ al mese - solo per pochi : Fino al 5 settembre è possibile nuovamente attivare una delle migliori offerte mobile per i clienti provenienti da operatori virtuali, Wind Smart Special 5.Un’offerta che più low cost di così non si può, 5€ al mese per chiamate illimitate e 30GB in 4G sulle reti dell’operatore arancione. Wind Smart Special 5 Wind Smart Special 5 è dedicata ai clienti di operatori virtuali che attivano una nuova SIM con contestuale portabilità del ...

Chiara Ferragni e Fedez - la raccolta fondi per le nozze è un flop : «Solo 23 donatori in un mese» : Mancano pochissimi giorni al "royal wedding" italiano, quello tra Chiara Ferragni e Fedez. Ma pare che l'evento dell'anno potrebbe avere già registrato un flop, relativo alla...

Matrimonio Ferragni-Fedez - la raccolta fondi per le nozze è un flop : solo 23 donatori in un mese : Per il loro attesissimo Matrimonio, Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di non chiedere regali fisici, ma donazioni, le quali verranno devolute ad una causa meritevole scelta dalla coppia. Per l'occasione un mese fa è stata lanciata una pagina su GoFundMe, con l'obiettivo di raggiungere 50mila euro: peccato che a pochi giorni dalle nozze, le quali verranno celebrate il primo settembre, la cifra sia ferma a 11110 euro. Con soli 23 ...

Corso Garibaldi : chiusura al traffico solo di pomeriggio - per un mese : BRINDISI - Corso Garibaldi verrà chiuso al traffico, ma solo nei pomeriggi compresi fra il 15 agosto e 15 settembre 2018. Il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, ha annunciato la volontà di adottare ...