Un mare da salvare - Turn the Tide on Plastic | stasera su Sky TG24

Un mare da salvare - quando la regata diventa una missione scientifica : il documentario dell’impresa su Sky : Partecipare a una delle regate più importanti ed estreme del mondo, con una missione ancora più alta della vittoria: condurre ricerche scientifiche sull’inquinamento dei nostri oceani. È quanto ha fatto l’equipaggio di Turn The Tide On Plastic, una delle sette barche in gara nella Volvo Ocean Race, che ha prelevato campioni di acqua di mare da alcuni dei luoghi più remoti del mondo durante gli otto mesi del viaggio intorno al mondo, oltre 45.000 ...

Salvare vite in mare non è un reato ma un obbligo : "...sfortunatamente è necessario che [l'Aquarius] sia esclusa dal nostro registro perché la sua permanenza implicherebbe un problema politico per il governo e per la flotta panamense in direzione dei porti europei".Con queste parole, lo scorso 23 settembre, l'Autorità Marittima Panamense ha comunicato al proprietario di nave Aquarius 2 l'avvio della procedura di cancellazione dal proprio registro navale, confermando quello ...

Aereo in mare in Micronesia - a salvare i passeggeri ci pensano i pescatori : Sono tutti sopravvissuti gli oltre 40 passeggeri di un aeroplano precipitato in una laguna del Pacifico, in un contesto simile a quello del ‘miracolo sull’Hudson’ del 2009, raccontato nel 2016 da Clint Eastwood nel film ‘Sully’. Il salvataggio è avvenuto via mare, con le barche che hanno raccolto i passeggeri e l’equipaggio dall’Aereo semisommerso in un arcipelago della Micronesia. Sette persone sono state ...

Di Maio : bene che non ci siano più ong nel Mediterraneo. E Fico : l'Italia deve salvare tutte le vite umane in mare : Critiche alle affermazioni di Di Maio anche dal capogruppo del Pd, Graziano Delrio : 'Le parole di Di Maio sulle Ong sono molto gravi e indicative della nuova politica del Governo che affronta i ...

Interrompe il suo matrimonio per salvare ragazzo in mare : Il matrimonio è un giorno indimenticabile, ma può passare sicuramente in secondo piano di fronte a una vita in pericolo. Questo è ciò che è accaduto a un giovane sposo , il quale ha dovuto ...

M5S - Mura : "Io assente in Aula? Faccio politica in barca per salvare il mare" | Il capogruppo : "Si dimetta" : Al forzista Cappellacci che lo accusa di essere mancato a quasi tutte le sedute di Montecitorio ribatte: "Sono testimonial degli oceani"

Castel Volturno - tragedia in mare : 70enne cerca di salvare la nipotina e muore : Castel Volturno, tragedia in mare: 70enne cerca di salvare la nipotina e muore Castel Volturno, tragedia in mare: 70enne cerca di salvare la nipotina e muore Continua a leggere L'articolo Castel Volturno, tragedia in mare: 70enne cerca di salvare la nipotina e muore proviene da NewsGo.

Fico : “Salvare vite in mare sempre” : Roma, 19 lug. (Adnkronos) – “Salvataggio delle vite in mare sempre e comunque, essere duri con l’Europa”, perché “l’Italia non va lasciata sola”. Il presidente della Camera, Roberto Fico, lo scandisce nel corso della tradizionale cerimonia del Ventaglio, a proposito della sulla quale interviene anche con un post su Facebook. “è stato per me un onore premiare gli uomini della Guardia costiera ...