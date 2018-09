Un altro aggiornamento per ASUS Zenfone 5Z | annunciato il firmware 80 30 96 111

WhatsApp : foto e tanto altro - col nuovo aggiornamento cambia tutto : WhatsApp è in fase di rivoluzione. Forse in concomitanza del luovo lancio degli iPhone o forse per una semplice coincidenza, l’azienda di Menlo Parà ha dichiarato che nei prossimi giorni tante saranno le novità di cui gli utenti potranno beneficiare. La scorsa settimana abbiamo parlato del “dark mode” ovvero del sistema che permetterà agli smartphone che utilizzano il sistema di messagistica targato Zuckerberg, di risparmiare gran parte ...

Irresistibili novità iOS 12 per FaceTime - memoji - batteria - notifiche e tanto altro : cosa cambia con l’aggiornamento : Quali sono le novità iOS 12 più significative e che cambieranno davvero l'esperienza d'uso per vecchi e nuovi melafonini, dal datato iPhone 5S al recente iPhone X? Chi ha appena ricevuto la notifica dell'aggiornamento software si sta chiedendo pure quanto valga la pena adeguare il suo dispositivo. In questo approfondimento più che esaustivo, vi riporteremo tutti i cambiamenti in arrivo proprio con il firmware nuovo di zecca. FaceTime I ...

altro passo per OnePlus 6 verso l’aggiornamento Android Pie : ecco Open Beta 2 : Prosegue senza sosta lo sviluppo software di un device come il cosiddetto OnePlus 6, lo smartphone asiatico di cui tanto si parla in questi mesi e che potrebbe essere tra i primi a ricevere l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie secondo le ultime informazioni raccolte. Dopo l'apparizione sulla scena di una prima Beta, di cui vi ho dato notizia pochi giorni fa sulle nostre pagine, oggi tocca concentrarsi sull'evoluzione di quella ...

GPU Turbo e tanto altro per Huawei P20 Lite : le novità dell’aggiornamento B150 : Ci siamo appena lasciati alle spalle un fine settimana ricco di interessanti novità per gli utenti legati al cosiddetto Huawei P20 Lite, smartphone Android sempre più diffuso in Italia. Il modello, infatti, dopo essere stato incluso nella lista dei modelli destinati a ricevere l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie 9.0 (qui abbiamo anche avanzato le prime ipotesi sulla data di rilascio), ha iniziato a toccare con mano un altro ...

Halo : The Master Chief Collection : disponibile l'aggiornamento che introduce 4K - HDR e molto altro : L'attesissimo aggiornamento per l'introduzione del 4K e dell'HDR in Halo: Master Chief Collection è finalmente disponibile.Come riporta Gamingbolt, l'update arriva in vista dell'imminente lancio del gioco su Game Pass il prossimo mese. l'aggiornamento, che pesa ben 73 GB, ovviamente aggiunge 4K e HDR al gioco, ma introduce anche una serie di altri miglioramenti, nel tentativo di aggiustare il titolo e renderlo la vera celebrazione del franchise. ...

Un altro aggiornamento di agosto per Samsung Galaxy Note 8 : si parte da UK e EAU : Ecco arrivare a boro del Samsung Galaxy Note 8 un secondo aggiornamento basato sulle patch di sicurezza di agosto, contraddistinto dalla serie firmware N950FXXU4CRH3, e sempre destinato ai modelli equipaggiati con il processore Exynos 8890. Sul fronte sicurezza non dovrebbero esserci cambiamenti, al contrario di quanto si registrerebbe relativamente ai vari sensori che caratterizzano il dispositivo, fatta eccezione per il lettore di impronte ...

ASUS rilascia un altro interessante aggiornamento per ZenFone 5 (ZE620KL) : ASUS rilascia un piccolo ma interessante aggiornamento per ZenFone 5 (ZE620KL): miglioramenti per la fotocamera e nuove gesture per la navigation bar L'articolo ASUS rilascia un altro interessante aggiornamento per ZenFone 5 (ZE620KL) proviene da TuttoAndroid.