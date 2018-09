Ultimo volo per Marty Balin

Mondiali Pallavolo – Domani l’Ultimo test match degli azzurri contro la Cina : Nazionale Maschile: Domani gli azzurri in campo nell’ultimo test match contro la Cina Siena. La Nazionale Italiana Maschile sosterrà oggi nel tardo pomeriggio l’allenamento di rifinitura in vista dell’ultimo test match per-Mondiali che la vedrà opposta per la seconda volta in pochi giorni alla Cina Domani alle ore 18 (diretta Rai Sport). La partita contro la squadra di Raul Lozano rappresenta quindi l’ultimo appuntamento prima del via ...

Pallavolo - giovedì l’Ultimo test match pre-Mondiale dell’Italia : Pallavolo, la Nazionale Maschile alle prese con l’ultima amichevole prima del Mondiale in quel di Siena contro la Cina La Nazionale Maschile di Pallavolo è a Siena dove giovedì 6 settembre alle ore 18 (diretta Rai Sport) affronterà nuovamente la Cina nell’ultimo test match pre-Mondiale. A qualche giorno dall’inizio della rassegna iridata questo il calendario degli appuntamenti stampa. Venerdì 7 settembre alle ore 14 ...

Tennistavolo - Bulgaria Open 2018 : Ding Ning si impone all’Ultimo respiro - doppietta per Xu Xin : Va in archivio il Bulgaria Open di Tennistavolo: protagonisti delle finali odierne atleti di Cina e Giappone. doppietta del cinese Xu Xin, che si impone sia nel torneo di singolare, che in quello di doppio, in coppia con il connazionale Ma Long. Nel torneo di singolare femminile affermazione sofferta per la cinese Ding Ning, che pone fine alla favola della rivelazione cinese Wang Yidi. Unico titolo nipponico quello del doppio femminile, andato ...