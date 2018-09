' Uccidete i bambini bianchi' | bufera sul rapper Nick Conrad | Salvini infuriato

Blastingnews

(Di domenica 30 settembre 2018) Non è sicuramente uno deipiù conosciuti del panorama internazionale, maha senz'altro trovato il modo per far parlare di sé, anche se in maniera piuttosto negativa. Già, perché l'artista francese ha pensato bene di scrivere un testo talmente atroce da richiamare l'attenzione di tutto il mondo, compresa quella del nostro ministro dell'interno, Matteo. In sostanza, all'interno del video pubblicato e poi rimosso da Youtube sotto richiesta del ministro dell'Interno francese Gérard Collomb per incitamento all'odio razziale,urlava alla gente di entrare all'interno degli asili nido e di uccidere i, di acchiapparli e di impiccare successivamente i loro genitori. Una vicenda senza dubbio grave alla quale, secondo quanto riferito dal quotidiano Il Mattino, dovrà rispondere in tribunale il prossimo 9 gennaio. Il testo della canzone di ...