TV | Rai Storia | “Il giorno e la Storia” | la giustizia di Norimberga

Amore Criminale su Rai 3 racconta la storia di Monica : Quarto appuntamento di Amore Criminale, il programma di storie di femminicidio condotto da Veronica Pivetti: ecco le anticipazioni di domenica 30 settembre Torna “Amore Criminale” su Rai3 con una nuova storia di Amore e violenza. A raccontarla è ancora una volta Veronica Pivetti, attrice che dimostra ancora una volta di sapersi confrontare con il ruolo di conduttrice di un programma forte e attuale. Scopriamo tutte le anticipazioni ...

La storia delle baby squillo dei Parioli diventa una serie Netflix - tRailer - : Partendo dal clamoroso e celebre caso di cronaca, i sei episodi diretti dal figlio d'arte Andrea De Sica raccontano il mondo segreto delle adolescenti. Nel cast Benedetta Porcaroli, Alice Pagani, ...

Stan&Ollie - la storia ancora non raccontata del duo comico che fa ancora ridere il mondo – TRailer : Un po’ di lattice per la pappagorgia, quintali di brillantina e due bombette nere. Risplendono (si spera) le stelle di Stan Laurel e Oliver Hardy, Stanlio e Ollio per noi comuni italiani, nel Trailer del film a loro dedicato, Stan&Ollie, che verrà visto in anteprima al prossimo London Film Festival (10-21 ottobre 2018). Stanlio è interpretato da Steve Coogan, il comico britannico divenuto nel tempo anche attore di film drammatici ...

TV - Rai3 : “La Grande Storia” - i campioni di Hitler : Ci saranno lo sport e la propaganda durante il nazismo al centro della puntata de La Grande Storia dal titolo “I campioni di Hitler”, un documentario di Cristina Erbetta, in onda lunedì 24 settembre, in seconda serata, alle 23.25, su Rai3. Hitler vuole una nazione forte e vigorosa. La nuova Germania deve essere vittoriosa in ogni campo e i suoi campioni devono essere forti e possenti, come il pugile Max Schmeling. A suo modo anche il dirigibile ...

TV - Rai Storia : “Signorie” racconta Urbino e i Montefeltro : Federico da Montefeltro – condottiero, ma anche raffinato mecenate – fu capace di trasformare un piccolo borgo in uno dei luoghi più importanti del quindicesimo secolo: Urbino. Una città raccontata anche dal musicista Raphael Gualazzi, originario del luogo, a “Signorie”, il programma di Rai Cultura in onda lunedì 24 settembre alle 21.10 su 2Rai Storia. In primo piano la vita straordinaria di Federico e la corte di Palazzo Ducale, simbolo ...

TV - Rai Storia : a “Italia : viaggio nella bellezza” i paesaggi della preistoria : Dal sito di Isernia La Pineta in Molise, dove è stato ritrovato il più antico dente da latte umano risalente al oltre 650.000 anni fa, alle Grotte di Levanzo nelle Egadi, del Cavallo in Salento e del Romito nel Pollino calabrese. Fino alle spettacolari cavità dei Balzi Rossi tra Ventimiglia e Mentone, a pochi passi dal confine francese. E’ un viaggio nei principali siti preistorici italiani e in un arco temporale che va dal Paleolitico ...

TV - Rai5 : “Castelli d’Europa” ripercorre la storia delle antiche dimore portoghesi : Il Palazzo da Pena, il Palazzo Nazionale di Mafra e la sua biblioteca, il Palácio dos Marqueses de Fronteira e il Palazzo Nazionale di Queluz sono tra le principali residenze portoghesi, eredità di un glorioso passato imperiale. “Castelli d’Europa”, in onda lunedì 24 settembre alle 20.20 su Rai5, ripercorre storie e curiosità di queste antiche dimore. Il Palazzo da Pena domina Lisbona e la costa atlantica con la sua architettura eclettica dalle ...

TV - Rai3 : a “Passato e Presente” si ripercorre la storia del Santo Sepolcro : Gerusalemme, 326 dopo Cristo. L’imperatore Costantino decide di erigere un santuario per proteggere il Santo Sepolcro e onorare la Risurrezione di Cristo. All’edificio viene data forma rotonda, secondo la tradizione romana per i mausolei imperiali. Comincia così la storia di uno dei luoghi sacri più importanti della cristianità, ripercorsa da Paolo Mieli e dal professor Franco Cardini a “Passato e Presente”, in onda lunedì 24 settembre alle ...

One Piece World Seeker : il nuovo tRailer rivela informazioni sulla storia e introduce due nuovi personaggi : Bandai Namco Entertainment Europe ha condiviso oggi un nuovo trailer per One Piece World Seeker. Il video rivela nuove informazioni sulla storia e introduce due nuovi personaggi originali pensati da Oda, il creatore di One Piece.Eiichiro Oda - il creatore di One Piece è stato coinvolto fin dall'inizio nel progetto e nell'origine del gioco. Ha supervisionato la storia e pensato due personaggi originali, Jeanne e Isaac, che saranno il focus ...

Il Messaggero - 140 anni di notizie : il documentario in onda il 21 settembre su Rai Storia : E' il 16 dicembre 1878 quando esce nelle edicole di Roma il primo numero del 'Messaggiero', allegato al quotidiano 'Fanfulla'. Fondatore è il milanese Luigi Cesana. La 'I' viene cancellata dalla ...

Stanlio e Ollio - il tRailer del film sulla vera storia del duo comico : In trent’anni di carriera, dagli anni Venti agli anni Cinquanta, il duo comico noto in Italia come Stanlio e Ollio ha interpretato più di un centinaio di film, affermandosi come uno dei successi più straordinari della commedia classica. L’inglese magrolino Stan Laurel e l’americano di grossa stazza Oliver Hardy giocavano tutto sulla contrapposizione della loro fisicità ma anche della loro propensione alla vita, uno goffo e ...

TV - Rai Storia : “Signorie” racconta Milano - i Visconti e gli Sforza : Prima i Visconti, poi gli Sforza: così Milano, nel Quattrocento, si afferma come una delle città più importanti d’Europa sia sul fronte economico sia sul piano culturale, diventando il punto di incontro di pittori, architetti e letterati. Un luogo raccontato nell’appuntamento con “Signorie”, in onda lunedì 17 settembre alle 22.10 su Rai Storia. Il racconto, arricchito dalla “rilettura” della città di Roberto Vecchioni, ruota intorno a un luogo, ...