Turismo | gli europei promuovono l' Italia | 8 su 10 visiterebbero il Belpaese

“Gli italiani - il Turismo Sostenibile e l’EcoTurismo” : il futuro del Turismo è sostenibile : “Abbiamo tutte le condizioni per essere il Paese guida nella sfida mondiale del turismo sostenibile e i dati dell’8° rapporto confermano che gli italiani sono pronti a spendere qualcosa in più per una vacanza green. È un messaggio al Parlamento e al Governo affinché si investa ancora di più nel settore e si potenzi l’ecobonus, per esempio per interventi di efficienza energetica. Questo favorirebbe non solo l’impresa turistica ma ...

Giornata mondiale del Turismo - Uecoop : boom degli acquisti on line per viaggi e soggiorni : boom degli acquisti on line per viaggi e soggiorni con un crescita del +15% nell’ultimo anno e una spesa che supera i 3,54 miliardi di dollari. E’ quanto emerge da un’analisi dell’Unione europea delle cooperative Uecoop su dati Digital 2018 in occasione della Giornata mondiale del turismo che si celebra il 27 settembre in tutto il mondo e che quest’anno è dedicata proprio alla trasformazione digitale. Il turismo on line – spiega Uecoop – ...

Uccisa a coltellate nell'agriTurismo di famiglia : fermato il marito : Il delitto è avvenuto a Huberhof, alle porte di Merano, in Alto Adige. A dare l'allarme la sorella della vittima

Merano - uccisa nell’agriTurismo di famiglia a coltellate : fermato il marito : È stata uccisa a coltellate nell’agriturismo di famiglia Huberhof, tra i vigneti di Merano. La vittima si chiamava Alexandra Riffesser e aveva 34 anni. Ad essere fermato come presunto omicida il marito, Johannes Beutel, un cittadino austriaco di 38 anni. Da quanto ricostruito finora, Beutel è uscito da casa ancora con indosso la maglietta sporca di sangue. Il presunto omicida è stato accompagnato al commissariato, in attesa di essere ...

Dopo la pace - Etiopia ed Eritrea vogliono rilanciare il Turismo : Intanto, ad Asmara la gente spera in un flusso di visitatori per far ripartire l'economia e aprirsi finalmente al resto del mondo.

Lo splendido borgo di Rasiglia strega anche il Turismo russo : E sono sempre Loro a far girare anche una parte importante dell'economia di tante località turistiche italiane, tra arrivi in aereo, pernottamenti in hotel, shopping tour nelle boutique e negli ...

Destinazione Puglia tra passato - presente e futuro - Un incontro a cura della Sezione Turismo della Regione Puglia : È un bel momento per la Puglia turistica. L'industria turistica afferma il suo ruolo d'importante motore dell'economia della Puglia, secondo quanto affermato in Banca d'Italia e gli addetti crescono del sedici per cento nei primi sei mesi dell'anno secondo Unioncamere. Il Turismo pugliese cresce anche nel ...

Turismo spaziale - Elon Musk vende primo biglietto per la Luna/ Lunedì svelato acquirente : il progetto Space X : Turismo spaziale, Elon Musk vende primo biglietto per la Luna: il patron di Tesla annuncia che sarà lui a portare il 25esimo uomo sul satellite. Lunedì prossimo la presentazione in diretta(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 16:56:00 GMT)

'Briganti in cammino' a Tagliacozzo si parla di brigantaggio affrontando i temi storico-artistici e legati al Turismo : ... è promosso dal Club Alpino Italiano e vale come aggiornamento per i soci titolati, allarga gli orizzonti oltre quelli associativi perché coinvolge realtà importanti: il mondo della comunicazione e ...

Castiglione - la Lega esce dalla coalizione di centrodestra e attacca il Comune sul Turismo : Il motivo non è da ricercare nella flessione delle presenze che l'intera costa grossetana sembra aver registrato, ma nell'assoluta mancanza di servizi, eventi culturali e spettacoli nuovi e ...

Turismo : Ascom Padova - bene iniziativa Regione contro abusivismo degli affitti brevi (2) : (AdnKronos) - (Adnkro0nos) - Adesso, anche il Veneto va verso una regolamentazione che consentirà di individuare i locali adibiti ad affitti brevi. “Al netto del fatto – continua Bertin - che forse la tematica richiederebbe un intervento anche da parte del legislatore nazionale al fine di evitare, c

Turismo : Ascom Padova - bene iniziativa Regione contro abusivismo degli affitti brevi : Padova, 12 set. (AdnKronos) - "Ben 37.100 quelli registrati. Ma il dubbio è che gli appartamenti adibiti all’accoglienza siano molti di più. E non sempre destinati ad accogliere turisti ma, come hanno ben documentato anche recenti azioni delle forze dell’ordine nell’area di via Bernina, a Padova, an

Il Turismo in Italia migliora ma non abbastanza : Il turismo in Italia migliora ma non abbastanza ROMA In Italia, il turismo interno fatica a riprendersi dalla crisi economica; sempre più l'economia del settore è legata alla crescita degli ospiti stranieri. Ospiti stranieri che ci contendiamo con i principali concorrenti europei, Francia e Spagna , rispettivamente 1a e 2a al mondo per ...