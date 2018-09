Tu Si Que Vales fa il boom di ascolti | Maria De Filippi batte Angela

lanostratv

(Di domenica 30 settembre 2018)Devince con Tu Si Quecontro AlbertoDeè tornata con Tu Si Quenel sabato sera di Canale 5. La prima puntata del talent, giunto alla quinta edizione, si è ripresentato con una novità rispetto agli anni precedenti: Iva Zanicchi è diventata la nuova rappresentante della giuria popolare al posto di Mara Venier, tornata al timone della Domenica In di Rai1. Anche quest’anno il talent show si è confermato leader del sabato sera: la prima puntata è stata seguita da 4.761.000 telespettatori, pari al 28,76% di share. un dato solo lievemente inferiore a quello prodotto un anno del 30% di share. Non riesce a portare a casa l’impresa Albertoche sabato 29 settembre ha inaugurato la prima stagione di Ulisse promossa sul primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo., comunque, è stato promosso per il semplice fatto che ...