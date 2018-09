Tsunami in Indonesia | sale a oltre 400 il bilancio delle vittime

Indonesia - oltre 400 i morti per Tsunami : 5.45 E' salito a oltre 400il bilancio dei morti per lo tsunami ch due giorni fa ha colpito l' Indonesia , dopo una scossa di terremoto di magnitudo 7.5. Secondo le autorità, le vittime sono 420.

Tsunami in Indonesia : almeno 384 morti. Corsa per raggiungere i villaggi isolati : almeno 384 persone sono morte e circa 540 sono gravemente ferite a causa del potente terremoto e del successivo Tsunami che hanno colpito l’isola Indonesia na di Sulawesi. Il bilancio è ufficiale ma ancora provvisorio, mentre gli ospedali si affannano a curare i feriti e i soccorritori faticano a raggiungere le regioni colpite. L’agenzia nazionale p...

Terremoto e Tsunami in Indonesia : il gesto commovente del controllore di volo - morto per salvare un aereo : Situazione critica in queste ore nell’isola di Sulawesi, in Indonesia, colpita da forti scosse di Terremoto: Palu e l’intera fascia costiera piangono quasi 400 vittime. I media Indonesiani hanno riportato la storia di Anthonius Gunawan Agung, un giovane controllore di volo che è rimasto nella torre di controllo dell’aeroporto di Palu durante il sisma magnitudo 7.5, per consentire il decollo di un jet della Batik Air a cui stava ...